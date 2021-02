Tras enviudar, María Rita empieza a trabajar vendiendo verdura en un pick up

HERMOSILLO, Sonora.- Al quedar viuda María Rita Susana Miranda López, de 64 años de edad, empezó a trabajar hace cuatro meses en la venta de verdura de los pueblos para pagar los gastos de su

hogar.

“Mi vida cambió mucho con la muerte de mi esposo, nunca había trabajado porque yo me dedicaba al hogar y aunque mis tres hijos me apoyan el dinero no alcanza, por eso yo decidí trabajar”, expresa María Rita

Susana.

Batalla para caminar o permanecer parada, por un problema de várices en las piernas eso no ha sido impedimento para que empezara con la venta de acelgas, cebollas, cilantro, rábanos y betabeles en la caja de un pick up, por el bulevar Capomo, entre Churea y Táscate en la colonia Nuevo Hermosillo.



“Yo no tengo ayuda del Gobierno y hay ocasiones en que compro gas o comida, tengo que estirar el dinero, aunque mis hijos me dan ellos también tienen sus responsabilidades”, expresa la abuelita.

Maria Rita comentó que prometió a su esposo, con quien cumpliría 50 años de matrimonio, que no iba a deprimirse, por eso ante la escasez económica empezó a trabajar los fines de semana.