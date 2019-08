Transportes Plus golea en debut

El cuadro de Transportes Plus dio un golpe de autoridad en su debut en la Liga de Futbol Plus Norte, luego de golear por 6-2 a Cazu Sport en la jornada 1 de la categoría Estelar del Apertura 2019.



El abultado triunfo se concretó gracias a la contundencia de Jorge Morán que clavó un "hat trick", secundado por sus compañeros Jaime Lugo, Juan Ayala y Diego Duarte con los tres restantes.



La escuadra de Galería Médica Canarios inició su participación en el torneo con el pie derecho con el 3-2 sobre el equipo de Deportivo Ángel, de la mano de un doblete de Francisco Acosta.



El tanto restante que significaron los primeros tres puntos cayó por conducto de Adrián Robles; mientras que por los contrarios, Cristian López y Marcos Noriega descontaron en el marcador.



Los conjuntos que lucieron en esta primera semana fueron Deportivo Carmen y Mazón FC, luego de no tener problema para derrotar por 6-0 a Arsenal y un 4-2 sobre Deportivo Cornejo, respectivamente.



En esta misma categoría, el equipo de Radiadores Velarde derrotó por 2-1 a Potros Esperanza, Bravos Construcción se impuso 4-2 a Deportivo Sony y Bravos doblegó 2-0 a Deportivo Carmen.