Transporte tuvo regreso a clases "no tan complicado"

HERMOSILLO, Sonora.- El transporte urbano en este inicio de ciclo escolar trabajó con algunas irregularidades como unidades que entraron en tarde y la caída de la aplicación durante la hora pico, pero en general tuvo un comienzo no tan complicado, aseguró Alfonso López Villa.



El dirigente de Vigilantes del Transporte explicó que los camiones que tuvieron algunas mejoras fueron la línea 4 y 10 que entraron a las 05:00 horas.



Otras líneas como la 11, 9, 5 y 6 no prestaron el servicio durante la madrugada, justo cuando la gente sale a trasladarse a sus trabajos.



"Al parecer ya hay arriba de 300 unidades", dijo respecto al número de unidades en servicio, "no las hemos podido contar, pero sí hay bastantes".



Se registró la caída del sistema de la aplicación a las 06:00 horas y regresó a funcionar a las 07:35, la herramienta es muy utilizada por el usuario por la misma inconsistencia del servicio, aseveró.



Las líneas detectadas que iban llenas de usuarios fueron la 4 y la 17 por el volumen de gente que los utiliza, pero las demás unidades no iban al tope.



"Lo que creemos que está pasando es que mucha gente se preparó a no utilizar el servicio de camión urbano, y se fue en otras opciones", indicó, "yo creo que ahí la utilidad y las operadoras de servicio tienen que empezar a trabajar en que regresen a utilizar el servicio".