Trading a través del celular, que debemos y que no debemos hacer

Todos tenemos el celular lleno de las apps más variopintas, algunas nos sirven para matar el tiempo en la parada del bus o durante el almuerzo, otras las utilizamos para mantenernos en contacto con los nuestros y otras han llegado hasta nuestros terminales móviles con el fin de permitir operar nuestra cuenta de trading desde cualquier sitio y en cualquier momento, las apps de los brókeres online.



Si en un principio el trading estaba limitado a profesionales de las finanzas y después se democratizó llegando a millones de computadores en todo el mundo, el último paso lógico era llegar a nuestros celulares mediante sus apps. Normalmente nuestro bróker enlazará a sus apps de trading desde su sitio web, por lo tanto los servicios ofrecidos serán los mismos que si operásemos desde nuestro computador personal.

Que no debemos hacer cuando negociamos mediante nuestro celular

Ante la disponibilidad total de nuestra cuenta de trading a través de la app de nuestro bróker favorito, existe el riesgo de operar sin haber efectuado un correcto análisis de la situación, por ello, además de la app de trading, es muy recomendable descargar alguna app de actualidad financiera.



Además, puede que no sea conveniente utilizar una wifi pública cuando hacemos trading mediante la app, ya que además de los riesgos de seguridad que conlleva conectarse a este tipo de redes (un hacker podría acceder a nuestro dispositivo), hasta que no lleguen las redes 5G las wifis públicas suelen ser lentas, y una conexión lenta redundará en nuestro perjuicio.

Por lo tanto, es preferible contratar una buena tarifa de datos a depender de wifis gratuitos, a menos que sea el propio de nuestro hogar, que aun así puede ser más lento, ya que normalmente tiene conectados múltiples dispositivos.

Que debemos tener en cuenta a la hora de operar con nuestra cuenta desde la app o desde nuestro computador

Lo primero es elegir una app que sea cómoda e intuitiva, para ello podemos ayudarnos de los comentarios de otros usuarios, aunque por supuesto más importante aún es que el bróker sea totalmente confiable, ya que de poco nos va a servir una app excelente si el bróker no es todo lo transparente que debería.

Si estamos formándonos como traders y aún no operamos con dinero real no debemos desechar la idea de descargar desde ya la app del bróker seleccionado, ya que deberíamos ir familiarizándonos con ella e ir abriendo operaciones según nuestros análisis nos lo vaya dictando.



Tanto el trader principiante como el trader veterano debe entrenar su paciencia, aunque si no tenemos altas dosis de ella seguramente nos hayamos quedado por el camino, desilusionados y con menos dinero.

Junto con la paciencia debemos dominar el arte de dejar nuestras emociones fuera del análisis, no tenemos ninguna vinculación sentimental con el activo con el cual operemos, ni ideas políticas, el análisis debe fundamentarse en hechos, nunca en deseos.



Otros antes que nosotros han tenido éxito como traders, aunque muchos se han quedado por el camino, si queremos ser de los primeros no debemos tener expectativas poco realistas, no vamos a sacar beneficios de la noche a la mañana, y va a ser un camino duro, incluso los traders de éxito tienen sus altibajos.



No debemos lanzarnos a operar con una cuenta con dinero real sin estar listos, pero tampoco debemos demorar el paso si estamos preparados, operar con una cuenta demo es parte del aprendizaje, no el objetivo final.

Solo debemos operar con dinero que podamos perder, el trading no es una actividad fácil, e invertir en nuestra cuenta dinero que debemos emplear para menesteres más importantes sin duda es una muestra de que no estamos preparados para ser traders, además de ser el camino más rápido para el fracaso.



No cerremos la operación antes de tiempo, para asegurar que las pérdidas no son mayores de lo que podemos soportar nos servimos de los stop loss (aunque atentos porque a veces saltan con un poco de retardo, tengamos eso en cuenta), y podemos aprender más de una operación fallida que de 10 operaciones exitosas. De las derrotas siempre se sacan importantes lecciones que difícilmente otros podrán enseñarnos.



Finalmente, si se han decidido a convertirse en traders les aconsejamos que estén en constante formación y aprovechen los foros que las plataformas ofrecen para compartir análisis y opiniones con otros traders de su mismo bróker.