Trabajar de la mano de los ciudadanos, es la clave para la diputada López Noriega

Para la diputada local Alejandra López Noriega, la clave en su trabajo como legisladora y como representante del PAN es trabajar de la mano con los ciudadanos y llevar sus necesidades hasta el Congreso de Sonora.

Te aseguro que gran parte de mis iniciativas vienen de la ciudadanía, vienen de los problemas reales que te exponen ellos cuando estás ahí, cercana y escuchando”, expresó.

En el marco de su primer informe legislativo, la diputada panista señaló que no se visualiza en otro partido que no sea Acción Nacional, el cual, afirmó, volverá a ser una opción viable para los mexicanos.

Destacó que como parte de sus actividades en el Congreso ha presentado iniciativas a favor de los adultos mayores, así como para prevención y tratamiento de enfermedades como el cáncer de mama y la diabetes.

Otras de sus propuestas, dijo, tienen que ver con las estancias infantiles, el combate a la corrupción y con paridad de género en las secretarías de Estado y en el Poder Judicial.

A continuación la entrevista con Alejandra López Noriega, legisladora local:



¿Cómo ha sido este primer año de actividad parlamentaria?

ALN: Muchos resultados positivos, nos dimos a la tarea, desde que iniciamos esta legislatura teniendo un objetivo muy claro, que era trabajar para mejorar la vida de los sonorenses y sobre todo haciendo iniciativas de fondo que tengan que ver con la problemática social que hubiera en el estado de Sonora.

Ahora a un año de las actividades legislativas que hemos tenido y las propuestas, tenemos una ley ya aprobada, es la ley del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Esta iniciativa entra en vigor a partir del 1 de enero de 2020, y el principal objetivo de esta iniciativa es que este grupo vulnerable lleve una vida digna en esa etapa de su vida, también poder acceder a recursos internacionales que nos permita crecer en programa para su atención.

También presentamos una iniciativa muy importante para Sonora porque ha crecido mucho el cáncer, sobre todo el cáncer de mama.

Normalmente a ellas cuando sufren esta enfermedad y los padecimientos que tienen, tienen que viajar hasta la Ciudad de México porque allá hay un equipo que se llama PET Scan, y ese equipo detecta en tu cuerpo las células cancerígenas, en un 95% de eficiencia, y lo más cercano que tiene Sonora es México.

Estamos proponiendo que el Estado de Sonora lo tenga en el Hospital Oncológico, yo espero que antes de diciembre se apruebe esta iniciativa para que entre en el presupuesto de 2020 y el Estado de Sonora cuente con ese equipo.

Vamos contra la corrupción, hay dos iniciativas muy importantes, una es la muerte civil, que es que los funcionarios que manejen recursos públicos y sean mal utilizados vayan a la cárcel, es una acción penal, devuelvan lo robado, pero se inhabiliten de por vida para volver a ser funcionarios públicos.



¿Qué temas buscará impulsar en lo particular y como fracción parlamentaria en el presupuesto para 2020?

ALN: Una de mis prioridades es el PET Scan, que ya venga en el presupuesto y si no viene poderlo incluir, que se compre ese equipo, creo que es muy necesario para el Estado de Sonora por el crecimiento que tiene el cáncer, y sobre todo para tener la accesibilidad por parte de las personas que lo padecen en el Hospital Oncológico del Estado.

También presentamos una ley que es el apoyo a madres jefas de familia. Las madres jefas de familia viven una situación donde su pareja se va y deja a cargo de la familia a la mujer, y yo creo que es importante tener lo necesario en una ley para que la persona que tiene que tener la manutención de sus hijos, en este caso el padre, lo obliguemos a tenerla.

Y en el caso de mis compañeros, de la fracción parlamentaria en general, vamos a trabajar mucho en la prevención de la seguridad, vamos a enfocar gran parte del presupuesto, que vaya destinado a prevenir.

El tema de la prevención de adicciones también es otro tema que daremos seguimiento puntual, convencidos que vamos a trabajar mucho en el presupuesto estos temas tan sensibles para los sonorenses, y en sí focalizaremos en el tema de salud y en la seguridad pública como prioridad.



¿Qué considera que ha fallado en el tema de seguridad pública?

ALN: En el tema de inseguridad tienen que ver muchas cosas, lo vimos todos en lo que pasó en Culiacán, es importante estar convencidos que se tiene que trabajar mucho en temas de prevención, porque lamentablemente sólo estamos atacando las causas.

Tienen que trabajar mucho en coordinación los tres niveles de Gobierno. Cuando hay descoordinación los resultados no son positivos, y tanto las policías municipales como las estatales y ahora con lo federal deben trabajar en coordinación para que esto no continúe. Sin dejar de lado que cuenten los cuerpos de seguridad con mejor equipo, capacitación constante y mejorar sus sueldos.



¿Cómo ha sido la relación entre grupos parlamentarios en esta legislatura?

ALN: En esta ocasión la composición del Congreso es sui géneris, pedacitos de todos los partidos. Y te obliga a hacer más trabajo de negociación, mejorar nuestra fundamentación, para que haya empatía con los diferentes grupos parlamentarios.

Es importante enfocarte en los temas que a la gente le importan de verdad

Debemos sustentar nuestras leyes en las instancias que siempre lo han hecho: Inegi, la Encuesta Nacional de Calidad, etcétera, todo lo que te da un soporte fuerte para que una ley tenga una estadística real, se debe seguir utilizando.

ALN: Estoy convencida de que tiene que tener asesores realmente con experiencia, que le ayuden a tomar decisiones, no se pueden tomar decisiones el Presidente de la república ni ningún gobernante nomás porque se nos ocurre, porque están de por medio los ciudadanos, los mexicanos, la vida, la prevención, el trabajo que tienes que hacer para futuras generaciones, está de la mano con tus decisiones, estoy convencida que él no está tomando las decisiones certeras para llevar a México por un buen camino.ALN: Se cometieron muchos errores, se debió tomar decisiones más drásticas con respecto a lo que pasó. Cometieron algunas faltas a la ley, tenían un detenido y lo soltaron, es una falta grave, no está utilizando las leyes, no está llevando a cabo las cosas conforme a derecho, y eso no nos va a llevar a un buen lugar, porque dejaron claro que no tiene una planeación adecuada.

En el caso de Culiacán soltaron a alguien que tenían detenido, eso va en contra de la ley, pero también cómo expones mandado a 30 cuerpos de seguridad contra 200 personas que en Culiacán estaban protegiendo a esta persona, una clara y fallida estrategia que dejó vulnerable al País y nos convirtió en la burla internacional.



¿Qué panorama prevé para Sonora en los dos años que restan al sexenio actual?

ALN: Tenemos que trabajar juntos para lograr cosas para México, para los ciudadanos, no se merecen los mexicanos lo que está pasando con el País, debemos estar atentos y actuar porque no se están tomando decisiones planeadas, no se están tomando decisiones fundamentadas en las instancias que siempre han ayudado a tomar decisiones en el País, debemos trabajar en beneficio de la ciudadanía y con ellos ser un contrapeso, a Sonora este año no le llegaron las participaciones federales del fondo minero, ni del ramo 23 (que es para infraestructura), los de las estancias infantiles, educación, campo, agua, etcétera, estamos hablando de mas de 4 mil millones de pesos que dejó de recibir nuestro Estado de parte del Gobierno federal.



¿En dónde se ve en 2021?, ¿Buscará algún cargo?

ALN: Estoy convencida que el trabajo lo tienes que hacer bien en donde estés, se me haría a destiempo opinar con respecto al 2021, creo que el trabajo se tiene que hacer.

Yo soy panista, soy de Acción Nacional, no me veo fuera de este partido y creo que el trabajo que yo haga le ayuda a mi institución.

El PAN tiene que ser esa oposición que necesita el país pero también creo que es la opción para el ciudadano porque siempre fuimos cercanos, siempre estuvimos ahí, siempre escuchamos lo que ellos necesitaban y es lo que estamos haciendo en este

momento.