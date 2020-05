Trabaja sin miedo y con mucho entusiasmo en una gasolinera

HERMOSILLO, Sonora.- Para proveer al hogar en tiempos de pandemia por el coronavirus es preferible tener un ingreso aunque se tenga el riesgo de ser contagiada, asegura Natalia Yocupicio, despachadora de una gasolinera.



La joven madre de familia está a cargo de tres hijos, dos de ellos estudian la preparatoria, la más pequeña está en la primaria y a diario convive con dos adultos mayores que son sus padres.



Indicó que mucha gente se ha quedado sin trabajo debido a los recortes que han hecho las empresas por el coronavirus y agradece a la gasolinera por seguir con su empleo que realiza de la mejor manera y con todos los cuidados sanitarios para no ser contagiada.



“Lo que me hace sentir mejor de este trabajo es que no dejó de entrar el ingreso a la casa, que es lo más importante, porque pues soy madre de familia con tres hijos, y pues la luz el agua, el cable, el Internet, porque muchas tareas por Internet les dejaron”, explicó.



Ella es gerente de la estación ubicada en Vildósola y Revolución, pero asegura que hace de todo desde limpiar los baños, hacer los cortes de cajas y atender en las bombas a los clientes.



Ahora con el coronavirus lo más complicado en su trabajo es guardar la sana distancia con las personas que acuden a comprar combustible, porque a fuerza a hay que tener una cercanía, ya sea para recibir un pago o resolver alguna duda.



Cada cinco minutos ella como sus compañeras sanitizan sus manos con gel antibacterial e invariablemente utilizan el cubrebocas.



Comentó que ha notado que la mascarilla está siendo más usada por la mayoría de la población.

Dice no tener miedo de un contagio y trata de no pensar mucho en el virus para no estresarse, más bien dedica su esfuerzo a seguir un protocolo antes de abrazar a sus hijos, mantener limpia su área de trabajo y hogar, así siente seguridad.



“Llego, me quito los zapatos afuera y llego quitándome, directo al baño, ni me saludan mis hijos porque ya saben que tienen prohibido saludarme en cuanto yo llegue, me quito la ropa, me baño, y saco la ropa y lavo”.

Natalia Yocupio, Natalia Yocupio está contenta de poder conservar su empleo y que gracias a este pueda sacar adelante a su familia.