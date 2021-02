Trabaja con gran entusiasmo como recolector de basura

HERMOSILLO.- Con el mismo entusiasmo del primer día Rafael López González, de 30 años de edad, sale a trabajar y recorre las calles de Hermosillo como recolector de basura.

Desde hace tres años empezó a trabajar en Servicios Públicos Municipales y aunque las condiciones climáticas son a veces las más difíciles de sortear, considera que el trabajo que realiza es muy noble y está contento de poder contribuir a que la ciudad esté más limpia.

Me gusta lo que hago. Me gusta mucho. Nunca había hecho esto, pero te tiene que gustar lo que haces porque si no luego te enfadas”, comenta.