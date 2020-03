Trabaja a diario porque afirma si no, no come

HERMOSILLO, Sonora.- A sus 67 años de edad Cándido García Navarrete trabaja todos los días en la venta de elotes, pues afirma que si no sale a su labor diaria no tendría qué comer ni cómo pagar los servicios de su hogar.



“La situación no está como para dejar de trabajar, aunque quisiera, pero no se puede”, asegura.

Y aunque le gustaría poder estar en su hogar, el trabajo es primero, porque si no hay trabajo no hay dinero con el cual sostenerse o pagar una consulta médica.



“¿Quién me va a quitar el hambre si dejo de trabajar?, y ¿qué voy a estar haciendo en mi casa solo, encerrado?, aquí cuando menos llega gente a platicar, de lejitos siempre.



“Es más feo estar encerrado, allá en la casa sí me voy a enfermar, aparte no puedo dejar de trabajar porque aquí tengo que estar para sacar dinero, nadie regala dinero y no me van a regalar nada por estar encerrado en la casa”, manifestó.



Pero don Cándido asegura ser cuidadoso y por ello lleva agua y jabón para lavarse de manera constante las manos.



“Yo hago lo normal, no me le arrimo a la gente, me lavo las manos cada ratito, aquí traigo galones de agua y jabón para lavarme las manos, hago lo que puedo porque aquí tengo que estar desde las mañana hasta las cinco de la tarde.



“Ojalá nos dijeran que dejáramos de trabajar pero que también dijeran que vamos a tener tiempo de pagar los gastos, pero no creo y pues uno tiene que estar aquí, y aquí estaré trabajando porque si uno no trabaja no come”, comentó.



Con la llegada de los casos de Covid-19 las ventas bajaron y ahora debe salir a ofrecer su producto de lunes a domingo en su puesto que se ubica sobre el bulevar Progreso, esquina con López del Castillo, en la colonia Villas del Cortijo.