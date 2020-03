Tonatiú López enfocado en Tokio

HERMOSILLO, Sonora.- Para el corredor sonorense Tonatiú López el cambio de fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio, debido a la pandemia mundial generada por el Covid-19, fue la decisión más acertada, y aunque habrá que adaptarse y hacer una nueva estrategia, en estos momentos la salud es lo primordial.



Antes de la contingencia sanitaria López Álvarez estaba muy cerca de conseguir su pase olímpico en los 800 metros planos, pues sólo necesitaba colocarse entre los dos primeros en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Atletismo.



El “Tona”, quien se siente relajado y optimista por terminar de asegurar su primera aparición olímpica, y no es para menos, ya que la marca necesaria la logró en Portland, Oregon, Estados Unidos, en julio del 2019, tras detener el reloj en 1:45’03 (sobre lo mínimo requerido de 1:45’20), destacó la reprogramación de los Olímpicos como lo mejor que pudo haber pasado.



“En general lo veo bien pues (en los Juegos Olímpicos) estaría presente población de todo el mundo y podría pasar algo mucho peor y gigantesco, por eso la medida es la correcta.



Además avisaron oportunamente… eso ayudará a los atletas a que replanteen su preparación, habrá tiempo de adaptación para poner nuevas estrategias de entrenamiento”, dijo el también poseedor de la marca nacional en esa prueba.



“Ya varios países habían dicho que no irían, como Estados Unidos, Canadá y otros de Asia y Europa, entonces creo que además de que sería un riesgo de propagación, los Juegos (Olímpicos) no serían tan espectaculares e impresionantes”.



El semifondista hermosillense alternará ejercicios en bicicleta estacionaria con pesas livianas, para que cuando retorne a las pistas, tras el camino por amarrar su boleto olímpico, no esté fuera de forma.