Tomás "bachea" de a gratis durante 11 horas diarias

HERMOSILLO, Sonora.- Por el sólo hecho de contribuir a su ciudad desde temprano sale de su casa en una pequeña bicicleta en la que carga una cubeta con capacidad de 20 litros y una pala que consiguió prestada, la cual ya se averió de tanto "darle", expresó.

"No pues yo solo me decidí a tapar todo el des… que hay, a ver si las autoridades lo escuchan, no le hace. Los taxistas me patrocinan, me tiran con el diario los locos porque les tapo los baches.

"Salgo desde las 08:00 y hasta que baje el sumo (Sol)… como a las 07:00 de la tarde, más o menos y pues ya se acabó la palita, ojalá me puedan patrocinar una carretilla y una pala para seguir bacheando", dijo.

A FALTA DE TRABAJO...

"Pues ya tapé los baches desde Paseos del Pedregal hasta allá, hasta el Aurrera (Bulevar Engerrando Tapia), luego me devolví por la otra calle (Agustín Zamora, sentido Sur a Norte) y ahora me vine por esta calle (Paseo Tierra Nueva).

"Llevo más del mes así y pues me siento bien en servirle a la sociedad. Nadie me paga, lo hago por mi propia cuenta, pero si pudieran patrocinar con la carretilla y la pala para seguir haciendo esto, les agradezco mucho", externó.

Para cualquier donación pueden acudir directamente al domicilio de Tomás Eduardo, marcado con el número 30, en la cerrada Santo Tomás, del fraccionamiento Villa Verde.