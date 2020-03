Toman sus medidas contra el Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Los vecinos de la invasión Tres Reinas han tomado medidas para prevenir el coronavirus conforme a sus posibilidades, pues no tienen el servicio de agua potable y están obligados a salir a trabajar porque viven de lo que ganan al día.



Perla Janeth Molina Rosas, habitante de la invasión, comentó que se mantiene informada de lo que pasa con el Covid-19 gracias a sus vecinos, pues no cuenta con televisión o radio.



Su esposo es albañil y recolecta chatarra, señaló, y él que a fuerza tiene que salir porque si no, no hay comida y ella se queda a cuidar al niño en su vivienda de cartón.



Juan Luis Hinojosa indicó que compró alimentos para reforzar sus defensas y por higiene se bañan a diario; en su casa habitan cerca de 12 personas, entre ellas 2 bebés recién nacidas y una menor de 5 años.



El agua se la surten en pipas dos veces por semana, en su patio tiene cuatro tinacos.



“Vitamina C, naranjas, mandarinas y todo eso es para la alimentación, para la higiene nos estamos bañando a diario, todos los que vivimos aquí porque vivimos varios”, contó.



Nancy González, otra pobladora del sector, dijo que ha estado en su casa de cartón y madera, ha evitado los lugares concurridos y el único que sale es su esposo debido a que su trabajo de herrero lo amerita.



“Nos mantenemos aquí, el que trae las provisiones es mi esposo porque él está afuera, sale a trabajar, regresa y trae lo que tengamos que comer cosas así, le tengo el gel antibacterial, le tengo el agua preparada para que se bañe”, contó.



Los vecinos se mantienen informados del desarrollo de la pandemia y tratan de tener limpio su entorno.

ATIENDEN RECOMENDACIÓN; SE QUEDAN EN CASA

Los hermosillenses atienden las recomendaciones de la Secretaría de Salud y deciden quedarse en casa; muchos negocios incluso han cerrado sus puertas por algunos días.



Hay salones de belleza, spas, negocios de decoración que prefirieron tomarse unos días, mientras que otros lugares abren sus puertas y tienen opciones como servicio a domicilio.



Las plazas comerciales como Galerías Mall lucen con pocos clientes y los trabajadores mencionan que es en la hora de la comida cuando debía haber más gente, pero las mesas estaban solas.



A las 12:00 horas comienzan a llegar los comensales, sin embargo, desde el pasado lunes que se anunció el primer caso de Covid-19 las mesas de los restaurantes de este centro comercial están sin

visitantes.



“Hubiera más gente, pero ahorita literal está vacío, para esta hora ya llegan los que empiezan a comer que es de 1 a 3 de la tarde, el comedor está lleno y a las 12 comienzan a llegar”, contó

Jessica Guzmán del local de Los Tacos.



Los trabajadores de los restaurantes portan guantes de plástico, cubrebocas y de manera constante limpian su zona de trabajo.



Otra de las trabajadoras entrevistadas, de nombre Keith Elizalde, indicó que las personas han tomado en serio resguardarse por el coronavirus porque desde el pasado lunes no ha visto niños en el lugar y los únicos que van a consumir son los trabajadores del centro comercial.



“Bajó de manera considerable”, señaló, “así está todo el día, ha estado muy calmado la verdad”.