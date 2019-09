"Toman" indigentes puente del Morelos

HERMOSILLO, Sonora.- Son 10 indigentes los que tomaron ya el puente del bulevar Morelos como refugio para pasar la noche y para ello abrieron al menos tres enormes boquetes en la estructura de tablarroca, informaron vecinos del sector.



Silvia Anduaga tiene su pequeño negocio de comida casera en Ignacio Soto y Morelos, cerca de donde las personas sin hogar, desde hace dos meses, hicieron el más grande de los hoyos.



SE PORTAN AGRESIVOS



Cuando abre su local de comida entran al pequeño restaurante para pedir dinero tanto a los comensales como a trabajadores.



"Si no les damos, nos insultan, en una ocasión uno de ellos me quiso golpear aquí adentro, se meten y huelen muy mal, huelen a orines, ya ves que no se bañan", relató.



También le roban mercancía que exhibe por fuera de su comercio y navajean las plantas de ornato que tiene en una maceta.



Juan Durazo, otro comerciante del sector, dijo que en ocasiones las personas sin hogar toman alcohol desde que amanece frente al negocio de llantas que atiende y al pedirles que se retiren se molestan.



Indicó que justo donde hicieron los hoyos en el Puente Morelos desparraman bolsas de basura que llevan para buscar comida y también se acuestan a dormir.



Aunque la Policía acude y los retira, llegan otros que hacen los mismos desmanes.



Los afectados proponen que se construyan albergues para estas personas, pues en la mayoría de los casos necesitan ayuda.