Toman escuela en Los Pinos

HERMOSILLO, Sonora.- Por falta de aires acondicionados, mesabancos y profesores en la primaria Nueva Creación en la colonia Los Pinos, madres de familia tomaron las instalaciones.



Las manifestantes afirmaron que niños que cursan desde primer hasta cuarto año son los afectados por la ausencia de maestros y falta de escritorios y aires, lo que provocó que algunos alumnos no hayan tenido clases de forma regular desde el 26 de agosto, cuando inició el ciclo escolar.



Las mamás dijeron que son 100 niños en el turno matutino y otros 60 en el vespertino.

“Primero era que nos hacía falta maestra, llegó la semana pasada, el día jueves, pero no tenía escritorio, ahora no hay aire tampoco en el salón… Ya hablamos, el director, ya levantó los folios que tenía que levantar desde el primer día de clases y dijo que en tres días, y a la fecha no hay nada”, explicó una de las mamás presentes en la protesta.



El área de Comunicación de la SEC informó que hubo un diálogo con los padres de familia para revisar los aparatos que presentan fallas y poder realizar las reparaciones.