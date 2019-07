Toman choferes centro de pernocta de la Línea 10

HERMOSILLO, Sonora.- Más de 25 choferes del transporte público de la empresa Siente tomaron las instalaciones del centro pernocta de la Línea 10, porque aseguran que desde hace dos semanas no se les paga ni deja operar.



Manuel Benítez, chofer desde hace 25 años, compartió que ahora que hay camiones nuevos, los que ellos operaban ya no están saliendo a ruta, tal vez por no ser nuevos, pero eso les ha afectado al grado de no percibir sueldo ni ninguna prestación, por lo que afecta su economía.



Dijo que espera que los responsables de la empresa Siente acudan al diálogo, los liquiden y así puedan integrarse a los choferes de las empresas que concesionan el transporte público, pues ahí ven una oportunidad de tener un trabajo más estable.



"A nosotros nos dejaron nomás viendo cuando entraron nuevos camiones de la Línea 10 a operar y a nosotros nadie nos ha dicho nada, simplemente nos dejaron sin trabajar porque no podemos tomar los camiones.



"Esta situación se ha vuelto muy confusa, ya tenemos dos semanas y no nos han dicho nada, nos dejaron sin trabajar y sin paga y si agarramos los camiones nos va a acusar de robo, solamente tomamos las instalaciones pacíficamente", manifestó.

Los choferes afectados recalcaron que no es su intención cerrar la calle o manifestarse, solamente quieren que les den la cara porque no tienen ningún ingreso y esperan que lo antes posible los liquiden para poder empezar a buscar otro empleo.



"No estamos pidiendo nada que no nos toque, estamos pidiendo lo que nos corresponde y sobre todo que nos hablen con la verdad, si aquí ya no hay trabajo pues que nos liquiden y ya nosotros nos movemos para conseguir trabajo", recalcó Luis Fernando, chofer afectado.

Son alrededor de 20 camiones de la Línea 10 de la empresa Siente, los cuales no salen a laborar.