Toma clases en una banqueta del Centro de Hermosillo, mientras su mamá trabaja

HERMOSILLO.- Una escalera es su escritorio, ahí pone la computadora que su mamá sacó en abonos para que él lleve sus clases en línea y haga sus tareas.

Los locatarios de un negocio cercano le dieron la clave del WiFi para que pueda conectarse a Internet.

Es José Manuel, de 12 años, quien estudia el primer año de secundaria y con un excelente buen humor está feliz de poder tomar las clases y estar con su mamá.

Su mamá afirma que todo vale la pena pues quiere que su hijo se supere.

La banqueta de una de las calles más transitadas del Centro de Hermosillo es el salón de clases de Juan Manuel Moscosa González, quien estudia ahí mientras su mamá trabaja en su puesto.

No tengo con quién dejarlo, somos yo y él aquí en la ciudad, no tengo familiares, tengo que salir a trabajar y por eso me lo traigo al puesto, no puedo dejarlo encerrado solo, aquí en la banqueta toma sus clases por fuera de la tienda cerrada”, comenta Jocelyn González Torres.