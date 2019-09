Toma Vinny las riendas

HERMOSILLO, Sonora.- Conocer a los jóvenes que forman parte del equipo y empaparse del club lo más pronto posible, fue lo que motivó al manejador Vinicio Castilla a integrarse rápido a la pretemporada de Naranjeros de Hermosillo.



Desde ayer, el ex ligamayorista dirige las riendas del equipo que está a punto de partir hacia Estados Unidos para su gira de preparación, más temprano a lo que algunos de los anteriores estrategas del conjunto lo habían hecho.



"A mí me gusta hacer las cosas bien, llegar temprano es algo que siempre iba a hacer cuando fuera mánager de Naranjeros, es una oportunidad grande de observar y ver a los jugadores", explicó.



Castilla, quien en la 2008-2009 fue manejador y jugador de los 16 veces campeones, no ocultó la emoción que le dio el hecho de regresar al que calificó como el equipo de sus amores.

Fue una emoción enorme, es el equipo de mis amores, y desde que me retiré siempre he seguido a los Naranjeros, y es una organización que no escatima nada para hacer un buen equipo, es un orgullo muy grande y me siento con la capacidad de afrontar este reto", aseguró.

Tras varios años trabajando para la organización de Rockies de Colorado, el oaxaqueño ha adquirido conocimientos sobre este deporte, pero adelantó que él no va a inventar nada del beisbol y que su estilo de juego se lo irán dictando la circunstancias.



"El beisbol no lo voy a inventar, vengo a trabajar duro y el juego va a ir dictando cómo se debe de jugar, uno dirige el juego con lo que tiene y dicta el juego", indicó.