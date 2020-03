Todos ganan

HERMOSILLO, Sonora.- Ya con la pandemia mundial encima, el hecho de que los Juegos Olímpicos de Tokyo se hayan movido para 2021 es benéfico para todos, incluso para el mismo espectáculo, mencionó el sonorense Édgar Rivera.



El saltador, quien vive en Alemania desde hace ya varios años, comentó que el hecho de retrasar la justa es una decisión acertada por parte del Comité Olímpico Internacional, que está a favor de los atletas y los espectadores.



“La verdad, como están las circunstancias, me parece una decisión acertada, creo que ya había mucha presión por parte de las demás federaciones de los Países contra el Comité Olímpico Internacional para que se movieran las fechas.



“Ahorita no se veía factible tener los Juegos en julio y agosto porque lo que se decía es que era precipitado, pero la preparación no es de un mes, empezó desde el año pasado y esto que está sucediendo evita que los atletas se preparen de la mejor forma, iba a haber mucho riesgo y simplemente no iban a ser unos Juegos Olímpicos de primer nivel”, comentó.



A pesar de que sabe que en algunas cosas le puede llegar perjudicar, el aguapretense está enfocado en las cosas buenas que esta modificación le puede traer a su carrera.



“Me gusta ver las cosas buenas y ya ahorita había mucha presión para todos, y en lo personal para mí, para mantener el enfoque, porque cambió la forma de entrenar, no se podía entrenar igual y me imagino que en todo el mundo es igual, con mucha restricción y era complicado mantener un buen nivel forma física”, manifestó.



Además, el conseguir el boleto a la justa tendrá que seguir en pausa, pues gran parte de las competencias cambiaron de fecha y no saben hasta cuando se van a llevar a cabo.



“No sabemos cuándo será la temporada ‘outdoor’ (al aire libre), porque muchas competencias se alargaron, el calendario comenzaba en mayo y ahora no sabemos ni siquiera cuando empieza, si es que empieza. Por las circunstancias, es un alivio esto”, comentó.



A pesar de que en el tema deportivo hay cierta tranquilidad, el mexicano comentó que tenía un viaje planeado a sus tierras para estar con su familia, mismo que fue cancelado por los efectos de la pandemia mundial, pero espera pronto poderlo realizar.



“Estoy haciendo planes para ir a México, pero espero que se pueda pronto, antes de que cierren las fronteras en México, pero por seguridad de mi familia y mía respeté un tiempo de cuarentena aquí, para asegurarme que no tengo nada”, indicó.