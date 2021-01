"Todo por mi rey": Madre vende nueces y fruta para mantener a su pequeño, quien nació con una discapacidad

HERMOSILLO, Sonora.- Para obtener un ingreso que le permita comprar bolsas de colostomia, pañales y leche para el pequeño Rey Ángel Silvestre Hernández López de 1 año 3 meses, la señora Reyna Guadalupe López Contreras vende nueces y fruta de temporada por la calle Reyes y uno en la colonia Jesús García.

Rey Angel Silvestre nació con síndrome de down y con una malformación ano-rectal, por lo que fue operado al nacer, pero requiere de 3 cirugías más.

"Hemos estado batallando mucho, por la pandemia ha bajado mucho la venta, cada bolsita de colostomia para bebe cuesta alrededor de 300 pesos y utiliza una diaria, más los demás gastos es algo", expresó Reyna López.

El matrimonio originario de Carbó pasa por una racha económica difícil, debido a los tratamientos del pequeño ellos se vinieron a vivir a Hermosillo con sus otros dos hijos.

"Por lo del coronavirus y falta de donadores se ha suspendido dos veces la operación del niño en el HIES , esperemos que ya se pueda operar porque necesitará unas 3 operaciones más para la reconstrucción total, a veces me desespero y me voy a ofrecer el producto a las privadas, pero ahora ni eso puedo porque no me dejan entrar" , expresó la madre de familia.

Si desea apoyarlos puede marcar al 6621868548, depositar a tarjeta BanCoppel 4169-1604-6807-9620 o acudir a Puerta Real 1ra Etapa,Cerrada Carrión, Av. Oviedo #13.

Necesidades:



Bolsa de colostomia para bebe

pañales etapa 4

Leche Nan 3