Todavía faltan 150 camiones en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Taxistas ofrecen por 10 pesos el traslado de pasajeros en las paradas de camión, pues los tiempos de espera aún son prolongados.



"Los taxis están por toda la ciudad, es lo que hemos detectado y se paran y ofrecen, se le ocurre al taxista y ofrece en las mismas paradas el viaje a 10 pesos y les avisa hasta dónde va a llegar y es un golpe a la economía del usuario", explicó Alfonso López Villa.



El dirigente de Vigilantes del Transporte expuso que faltan cerca de 150 camiones en las calles de Hermosillo para que el servicio funcione de manera adecuada.



"No hay camiones y es en todas las líneas no hay una que esté completa y es el problema que hay ahorita, lo podemos ver (hay) mucha gente en las paradas y mucha gente está llegando tarde a su trabajo", manifestó.

El transporte público no es una opción porque se sigue llegando tarde al destino en camiones nuevos y los tiempos de espera son prolongados.

Recordó que en el año 2007 se contaba con una flotilla de 450 camiones que daban servicio a Hermosillo y la población era menor a la actual, hoy se ofrece el servicio con 250 camiones.

Advirtió que de continuar así la situación del transporte urbano en Hermosillo, puede estallar en bloqueos de calles porque en ciertos sectores los vecinos se empiezan a organizar.





CUMPLEN CON PROGRAMA



Jorge Coxtinica, representante de Movilidad de Hermosillo, comentó que la empresa ha sacado a circular los camiones conforme le ha indicado la Dirección de Transporte.



"Nosotros debemos de cumplir un programa operativo de servicio que nos establece el Gobierno, nosotros lo estamos cumpliendo en el estricto sentido de todas las rutas que estamos asumiendo la operación", dijo.



La Dirección General de Transporte de Sonora es la que debe de decidir si es necesario meter más unidades para que ellos procedan a reasignar.



"Hasta donde yo tengo entendido nosotros hemos estado cumpliendo con el programa operativo porque eso evidentemente representa, si yo meto más autobuses sin el consentimiento del Gobierno no me pagan los kilómetros que ejerzo", detalló.



Al Sur de Hermosillo se encuentran decenas de unidades nuevas que se mantienen dentro de un cerco perimetral las cuales no están prestando servicio porque no se les ha instalado la tecnología y no han sido capacitados los operadores para conducirlas.



Jorge Coxtinica confía en que los próximos días, el Gobierno anuncie un incremento importante de camiones para que ayude a tener un mejor servicio al usuario.



En Villas del Sur y Minitas, durante el día de ayer taxis dieron apoyo de traslado a pasajeros, pues las líneas circularon abarrotadas de usuarios y no se dieron abasto para atender el servicio.