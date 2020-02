Todavía buscan la tonelada de chiltepín.

A unos días del cuantioso robo de chiltepines en la colonia Centenario aún no se da con el paradero del cuantioso botín, la Fiscalía General de Justicia del Estado dijo que trabaja en ello.

Braulio Navarro, víctima del robo de 47 sacos de chiltepines, explicó que se arriesgó al resguardar en su casa el chile del monte para sacarlo a la venta cuando su valor en el mercado aumentara.

Yo podía haberlos guardado en una bodega pero no los guarde, se me hizo fácil, como no hay, me lo traje para la casa porque el chiltepín se triplica cuando se agotan totalmente se suben de precio", dijo el empresario.

Esperaba ganar al menos de 2 millones 500 mil pesos del "oro rojo" en los meses en que más demanda hay, a 5 días del robo considera que fue una mala decisión haberlos guardado en su casa.

"Me la jugué, se me hizo fácil guardarlo en la casa y me tronó", aseveró.

Braulio Navarro se dedica a vender granos, entre ellos la "pepita roja", por los Estados del Pacífico de México y parte de Arizona.

"Nunca me había pasado eso en mi vida, nunca me había pasado, no estaba preparado para esto, en Sonora nunca se habían robado chiltepín, nunca", aseguró.

Espera que las autoridades del Estado respondan y den con el paradero con la tonelada del "oro rojo" que le robaron el pasado sábado en la mañana.

Las personas se han comunicado a través de redes sociales pero no hubo información concreta que los pudiera dar con el paradero del botín.