Toda una fiesta con Jenny and the Mexicats

La imagen de un gato gigante con un solo ojo se iluminó junto con luces led azules que deslumbraron todo el escenario. Cuando la vista se aclaró, Jenny and the Mexicats estaban en el escenario listos para comenzar el concierto inaugural de las Fiestas del Pitic 2019.



Luego de que se inaugurara el evento en el escenario Alonso Vidal a las 22:00 horas, la noche inició con el éxito "Letras", donde Jenny alternó su voz con su trompeta para dar todo el ritmo al tema musical, el cual acompañaron con una lluvia de confetti y papel de colores.



"Labios", "Me voy a ir", "Why why" y "La Bruja" fueron algunos de los temas que acompañaron la primera parte de noche, donde incluso algunas parejas de avanzada edad no evitaron bailar en los espacios amplios de la calle, hasta donde llegaba el público que desde tempranas horas apartó su lugar para disfrutar del concierto.



Los ritmos de cumbia, Indie, folk y jazz fueron los protagonistas de la noche, que invitaron a todos a moverse al son de canciones movidas como "Boulevard", "La Diabla", "Me voy a ir", "Even it out" y "Flor".







Lanzarán nuevo video



Previo al show de una hora y media que ofreció Jenny and the Mexicats, hubo una convivencia con la prensa donde charlaron sobre sus próximos proyectos en puerta, entre los que destacan un nuevo videoclip que fue dirigido por uno de los integrantes del grupo.



"Fuimos recién a Nueva York para grabar el video de un nuevo sencillo donde nos enfrentamos a una producción muy nueva. Icho (bajista) estudió cine antes de unirse al grupo y por fin logró su sueño de dirigir algo cinematográfico con cámaras profesionales y todo. Se estrenará el 31 de mayo", contó Jenny.



Una nueva colaboración mexicana



Al cuestionarles sobre próximas colaboraciones musicales u homenajes a algún artista mexicano, Jenny and the Mexicats se miraron con complicidad y dijeron que muy pronto traerían una sorpresa al público.



"La última colaboración que hicimos en México fue con Grupo Cañaveral y ahora hay algo en la puerta, pero no podemos decir mucho. La única pista que les podemos dar es que es cumbia", contó Jenny.



"Hemos hecho muchas versiones y homenaje. Lo hicimos con Ramón Inclán, Rosales Carocho y no descartamos que vengan más porque nos gustan más hacer música clásica y folclórica a nuestro estilo", finalizó.