Toc-Toc ¡llegó el café!

HERMOSILLO.- Luego de darse cuenta que su negocio en una purificadora no le generaba felicidad, Arturo Lafuente rearmó su vehículo de trabajo y creó un innovador negocio sobre ruedas: Toc-Toc cafetería móvil.

En una moto con una base en la que antes repartía agua purificada, ahora Arturo recorre las calles de Hermosillo para ofrecer un exquisito café recién molido y de alta calidad.

Con ayuda de tutoriales y basado en una idea que vio que surgió en otros países, adaptó su vehículo para convertirlo en la cafetería, colocó una base para el molino y la cafetera manual, pero también una llave para lavar sus utensilios, una mesa de trabajo y diferentes compartimentos para guardar todo lo necesario para su nuevo negocio.

Tenía una purificadora, pero era muy cansado, el horario muy extendido y me aburrí, así que un día empecé a ver algo de café. Me gusta mucho el café, no era tan aficionado, pero empecé a buscar y así aprendí”, compartió.