Tienen usuarios del transporte "plan B" para este regreso a clases

HERMOSILLO, Sonora.- En este regreso a clases, los usuarios del transporte urbano ya tienen un "plan B" para llegar a su destino, en caso de que el camión pase lleno y no los suba, aseguraron en un sondeo.



"Duré 1 hora esperando el camión, te cobran lo mismo pero no traen aire, ellos aunque no tengan la refrigeración prendida te cobran lo mismo", expresó Lupita García, usuaria del transporte.



Para mañana, en caso de no tomar la ruta, señala que solicitará el servicio de un Uber para llegar a su destino.



Para Luis Enrique Muñoz, quien vive en la colonia Real del Carmen, los taxis de 10 pesos son una alternativa para llegar a tiempo a su trabajo, aunque sabe que no lo dejará exactamente en su destino, por lo menos lo acerca.



Petra Zepeda, usuaria de la tercera edad, comentó que la Línea 12 tiene pésimas unidades que no cuentan con el aire acondicionado y en caso de que no logre tomar el transporte mejor se quedará en casa.



Aseguró que han tardado hasta 1 hora y media en pasar el camión por el fraccionamiento Bugambilias, que es donde vive.



A pesar de que la Dirección General de Transporte aumentará a 317 unidades para mañana, asociaciones como Unión de Usuarios insisten en que deben haber 420 camiones para que pasen con frecuencia.