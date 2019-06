Tienen tres semanas batallando por agua

HERMOSILLO, Sonora.- Molestos y decepcionados dijeron estar los residentes de las colonias del Norte de la ciudad, quienes desde hace tres semanas, aseguraron, que batallan con lo que ellos llaman "tandeos" de agua; algunos tuvieron que comprar tinacos, pero otros no pueden.

Los ciudadanos señalan que las colonias más afectadas están entre el Periférico Norte y Juan Bautista Escalante, y el problema principal es la baja presión la mayor parte del día o que están sin servicio.Agua de Hermosillo asegura que son las altas temperaturas y el incremento en el consumo las principales causas por las que hay una baja presión en el sector Norte y asegura que no hay "tandeos".La directora de Agua de Hermosillo, Victoria Olavarrieta, afirma que hay agua suficiente, pero el problema está en la distribución.

Foto: Anahí Velásquez

José Miguel Barnett Félix, a sus 98 años, sufre los estragos de la baja presión del agua y cada hora y media le echa agua al cooler con un bote."Está desde la semana pasada así y ni modo, tengo que echarle cubetazos, porque el agua no sube a la manguera", externó.

Eleazar Colores, de la colonia Miguel Hidalgo, comentó que desde hace tres semanas él y su familia sufren por la baja presión del agua, pero hace siete días, ya ni siquiera eso existe."Tengo que ir a bañarme al trabajo, porque aquí no sale el agua. Es muy poca la presión, porque llega a las 03:00 de la mañana y para las 08:00 ya no hay presión casi, más que en la llave de afuera y lo único que alcanzamos a agarrar es para el baño."Ni siquiera nos queda para tomar", dijo, "y no se me hace justo, porque para cobrar son muy buenos".

MEDIDAS EXTREMAS



Los afectados comentaron que han bloqueado calles para que las autoridades los escuchen y aunque les dijeron que ayer quedaría solucionado el problema, a mediodía la situación era la misma.



En la Primero Hermosillo el panorama no es diferente.



"Estoy muy decepcionada, porque se supone que todo iba a cambiar y es la misma de siempre, porque nos cortan el agua a los más pobres", expresó Carmen Canales, "si te fijas, el lado Norte es donde más sufre la gente siempre y los recibos nos vienen llegando igual"., expresó Carmen Canales.



La vecina en la Primero Hermosillo desde hace más de 30 años, destacó que cada temporada de calor es la misma situación y gran parte de la molestia es que no avisan que habrá desabasto de agua o baja presión.



"Eso es lo que nos da más coraje, porque ni siquiera nos dan chanza de prepararnos para agarrar agua o comprar tambos de 200 litros para tener reserva, porque tinaco, ni pensarlo, es un lujo eso", agregó.



José Miguel Barnett Félix, a sus 98 años de edad, también tiene que sufrir los estragos que trae consigo la baja presión del agua y cada hora y media tiene que estarle echando agua al cooler que tiene en su cuarto, ya que las altas temperaturas son insoportables.



"Está desde la semana pasada así y ni modo, tengo que echarle cubetazos, porque el agua no sube a la manguera", externó.



Algunos de los entrevistados comentaron que de no solucionarse la situación, seguirán los bloqueos en las vialidades, ya que los cobros de los servicios son bastante elevados como para tener que soportar lo que ellos llaman "tandeos" durante los meses de verano.En días pasados, autoridades sugirieron a la comunidad hermosillense en instalar tinacos en sus hogares para abastecer sus primeras necesidades mientras se soluciona la situación, ya que la excesiva demanda del servicio afectó al abasto, principalmente en las horas pico.



En un sondeo realizado en algunas colonias afectadas por la baja presión del agua y la escasez de la misma, los afectados destacaron que comprar un tinaco en estos tiempos significaría dejar de comer en varias semanas.



"Están mal, porque nosotros tuvimos que sacar un préstamo para poder comprar el tinaco, ahorita nos lo van a instalar, pero mucha gente no puede hacer eso, porque con mucho sacrificio lo compramos y dudo que vayamos a dejar de sufrir", expresó Isidro Gutiérrez.



De acuerdo a los datos proporcionados por uno de los empleados de Agua de Hermosillo (Aguah), luego de que se diera la orden de apoyar con pipas de agua en las colonias afectadas, el operativo inició en la noche del jueves y prácticamente han descansado sólo tres horas en la madrugada.



"Anoche (jueves) empezaron a llegar las pipas y desde anoche mismo andan repartiendo agua por todas las colonias donde no tienen agua y sólo hemos descansando de 02:00 de la mañana a 05:00 y así estaremos hasta que se acabe un turno y empiece el otro", explicó el trabajador.



Se detalló que son 35 las colonias afectadas en la ciudad, pero ayer por la mañana tenían la ruta marcada en las colonias Progresista, Las Aves y Viñedos, además de Primero hermosillo, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Mártires de Cananea y Eusebio Kino.



Se usaron tres camiones: Dos de ellos con capacidad de 12 mil litros y uno de 10 mil. Dos son de empresas privadas y uno pertenece al Ayuntamiento de Hermosillo, según reveló el empleado del organismo operador de Aguah.



Agua de Hermosillo informó que desde ayer se redireccionaría el agua de uno de los pozos que está en la zona conocida como "Los Bagotes" para abastecer a algunas de las colonias perjudicadas, pero hasta ayer en la tarde la situación seguía igual.