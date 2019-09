Tienen miedo a ladrones en la colonia Popular

HERMOSILLO, Sonora.- Los ladrones no respetan la privacidad de los vecinos de la colonia Popular, se introducen a los patios a pesar de que tienen rejas y a los autos les roban las baterías.



"Mucho robo, a cada rato le roban las baterías de los carros aquí y los policías no hacen nada; aquí hace como 15 días al vecino se la robaron, le quebraron el cristal para robarle", recordó Miguel Antonio López, vecino del sector.



La colonia Popular quedó "en medio" de la colonia Ley 57 y abarca desde la avenida Arizona hasta la 12 de Octubre, a un costado del bulevar Lázaro Cárdenas.



Personas ajenas a la colonia transitan tanto de día como de noche y los vecinos tienen una sensación de inseguridad a diario.



Margarita, otra vecina, contó que hasta se tuvo que enfrentar a un ladrón que se llevaba una maceta que recién había adquirido.



"La otra vez, a las 10 de la mañana, se metió un ‘pelado’ por aquí y aquella cosa que está ahí la sacó y ya iba con ella; esa jardinerita, eran las 10 de la mañana y yo iba saliendo por el agua cuando lo ví ahí", relató.



De inmediato reclamó su pertenencia, contó, y fue gracias a la intervención de otro vecino que logró recuperar la maceta.



"Todo el día anduve con miedo, me recorría algo en la piel, el miedo sólo de pensar que yo estaba sola en mi casa, con la puerta abierta y salgo con los garrafones para ir a comprar agua y ves que alguien entró a tu casa.. ¿Cómo te sentirías? Y sola", recordó la mujer de 46 años.



La comunicación entre los vecinos es cordial, pero eso no impide que los presuntos ladrones caminen por las calles con el pretexto de recoger la merma de un centro comercial cercano al sector.



EVOLUCIÓN



Roberto Jiménez, de 50 años, comentó que su familia fue de las primeras en habitar la colonia Popular, la cual fue fundada hace alrededor de 35 años.



Recordó que en un principio se diseñó para fraccionamiento, el cual no se concluyó, pero los predios quedaron fraccionados; la instalación de tuberías, banquetas y pavimento sí se finalizaron.



"Aquí era pura casa de cartón, no había nada", recordó, "era puro monte esto, no había ni calle ni nada, puras ladrilleras había, había un pozo, una que otra casa y por allá estaba fraccionado".