Tiene más de medio siglo de elaborar roscas artesanales

HERMOSILLO.- Durante más de 50 años don Tomás Fernández Rico prepara decenas de roscas de reyes, en una panadería de la colonia 5 de Mayo.

Mientras sus manos se movían de prisa dándole forma al postre más degustado estos días, don Tomás empezó a narrar su historia.

Desde que mi padre me enseñó el arte de la panadería, ya tengo casi 82 años de edad, y 56 años en esta colonia elaborando el pan a diario y este año por la pandemia la cantidad de roscas que vamos a elaborar mi hijo y yo dependerá de los apartados y de la venta de mañana”, expone.

“Yo no produzco cantidades grandes porque se me quedan y es trabajo perdido, pues, entonces ahí me voy midiendo y las recetas son en gran parte herencia de mi padre Joaquín Fernández Ramírez, que en paz descanse”, relata.

En la panadería Guadalupana, de la colonia 5 de Mayo, Tomás Fernández Rico y su hijo Humberto Fernández, elaboran rosca de reyes con una tradicional receta.

Fotos: Julián Ortega

La preparación la inicia el 4 de enero, primero con las masas, luego pesa cada una para que el tamaño sea uniforme.

Su hijo Humberto es quien le ayuda en esta panadería artesanal, que cuenta con un horno tradicional y se ubica en la calle Hermenegildo Rangel Lugo e Iturbide, en la colonia 5 de Mayo.

Con gran agilidad el señor Tomás Ferández Rico, de 82 años de edad, elabora este tradicional postre.