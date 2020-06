Tiene esperanzas de que todo termine

A pesar del temor y de lo difícil que es portar un traje especial para el traslado de pacientes Covid-19, Gisel Sánchez todos los días sale a trabajar con la esperanza de que toda esta pandemia acabe, pero mientras no sea así, seguirá en la primera línea de atención, brindando su conocimiento y apoyo a los que hoy necesitan de otros para salvar sus vidas.



La joven de 23 años de edad fue seleccionada de entre varios paramédicos de Cruz Roja Hermosillo para ser quien traslade a pacientes Covid-19 o con sospecha de Covid, pues su madurez y el trabajo impecable que ha desempeñado desde hace 3 años, y le valieron para enfrentar esta pandemia, y aunque con temor, prefirió decir sí y ayudar en este tiempo de pandemia.



Gisel Sánchez nunca se imaginó estar en esa posición, de ser una paramédico a pasar a jefe de servicio en pacientes Covid-19, es decir, Gisel Sánchez es la encargada recoger a los pacientes de Covid o con sospecha de la enfermedad, donde también ha tenido quiebres, pues los pacientes que ha tratado son de diversas edades, desde pediátricos hasta adultos mayores.

“He llevado desde pacientes de 13 años hasta pacientes de 98 años sospechosos, en ellos siempre está el miedo y claro que en mi también pero no es algo que se los reflejo, al contrario, trato de hablar con ellos y tranquilizarlos y más porque en ese tipo traslados deben de ir solos, sin ningún familiar.



“Las preguntas que me hacen es si van a volver a ver a su familia, cuánto tiempo durará en el hospital, son preguntas difíciles de responder porque a veces pasan horas y hasta días que están internados. Los menores son los que más se asustan y desde luego su familia que al momento de ir por ellos lloran mucho”, comentó.

Para la joven paramédico no ha sido nada fácil estar en la primera línea de atención, pero para brindar su mejor esfuerzo y servicio se preparó profesionalmente, tanto para apoyar a los pacientes como para protegerse ella misma, a sus compañeros y familia, quienes están más que orgullosos de ella, aunque en este momento no se puedan abrazar.



“Mi trabajo cambió por completo por el Covid a comparación de cómo me tengo que preparar ahora, ha cambiado drásticamente la forma de prepararme para salir a los servicios, sí es difícil, el miedo está, y creo que en todos los compañeros pero siempre está nuestra vocación, el de seguir ayudando ante todo esto”.



Aunque la principio para sus padres fue difícil por la decisión de su hija, no la frenaron, al contrario, le dieron alas y esperanza, algo que Gisel Sánchez valora más que nunca.



“El miedo y la preocupación ahí están en mis familiares, pero siempre me dicen que me cuide mucho, aunque de ellos porque está también la impotencia de que sigo saliendo, yo ya no puedo abrazarlos y es difícil pero yo se que es por bien de ellos y mío y de todos mis compañeros", dijo.