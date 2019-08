Tiene Hermosillo zonas de conservación natural

HERMOSILLO, Sonora.- El Cerro Johnson, también conocido como Parque Central es la única zona protegida por las autoridades municipales, pero en el Municipio existen tres zonas de conservación natural que tienen ciertas características ecológicas y de biodiversidad.



Guadalupe Peñúñuri Soto, titular del Instituto Municipal de Planeación, señaló que al ser área protegida no se deben hacer construcciones o estructuras, porque el objetivo es preservar el área con su flora y fauna.



"Debes de dejar el espacio natural tal y cómo está, pero también en Hermosillo tenemos áreas de conservación en las cuales admiten ciertas intervenciones muy limitadas", comentó.



Estas áreas de conservación se ubican en diversos puntos de la ciudad, como el humedal de La Sauceda, las lagunas de oxidación en Vado del Río y la laguna ubicada en el EcoParque, detalló.



"Siempre y cuando se respete la flora y la fauna de estos lugares se pueden hacer pequeñas modificaciones, en algún momento podría cambiar su uso de suelo, pero en muchas ocasiones es difícil", dijo.



Y PARA QUE SEA PROTEGIDA...



Para que sea un punto sea una área natural protegida, Peñúñuri Soto explicó que se deben tener una declaratoria en donde Cedes realiza estudios previos justificativos, para después someter a consulta pública y obtener la opinión del Ayuntamiento, posteriormente se somete al Ejecutivo quien tiene la última palabra.



"Mientras que las áreas de conservación esas solamente están en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, la zona de conservación es un uso de suelo, más que nada", añadió.



Aunque hay otras áreas naturales protegidas como algunos cerros y un área cercana a la presa, el Parque Central es el único a cargo del Municipio, el resto corresponden al Estado o la Federación.



SON IMPORTANTES



El activista Sergio Müller destacó la importancia de estos lugares que son ecosistemas que ayudan a mantener la biodiversidad, son zonas de filtración y captación de aguas.



"Hay una falta de cultura ambiental", indicó, "la gente al ver monte cree que puede tirar su basura y escombro en estos lugares que son vitales para el ambiente".



Manifestó que la falta de reglamentación, presupuesto y vigilancia hace que sean puntos vulnerables y que pudieran estar en riesgo de ser invadidos al no dar la difusión correspondiente a estos espacios.



"Hermosillo necesita más espacio que conserve los ecosistemas", consideró, "tenemos manglares en Bahía de Kino, sus sahuarales y cardonales".