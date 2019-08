Tiene "Chabelo" su gran oportunidad

HERMOSILLO, Sonora.- En Hermosillo y ante un recinto que seguramente estará lleno, el chihuahuense Mario "Chabelo" Heredia sabe que vivirá la oportunidad de su vida y no tiene en la mente dejarla pasar.



El perteneciente a los pesos pesados aceptó que la gente de la capital de Sonora lo ha recibido de la mejor manera y rememoró las ocasiones anteriores en las que ha subido al ring en esta ciudad.



"Me siento super bien, me siento super rápido, he trabajao mucho para esta pelea porque es la oportunidad de mi vida y no la voy a perder.



"Hermosillo siempre me ha recibido muy bien, aquí fue donde me coroné campeón nacional y y la gente me ha recibido bien, hay mucha gente que me conoce y no les voy a quedar mal", explicó.



Después del fenómeno que significó Andy Ruiz al conseguir el título mundial el pasado mes de junio ante Anthony Joshua, Heredia aseguró que las historias como la de él motivan para poder salir adelante y buscar más adelante ser el segundo monarca global.



"Claro que me motiva, aparte que estuve compartiendo entrenamientos con él y por eso supe lo que es la humildad y siento que es una gran oportunidad para mí y él me enseñó mucho ahora que estuve con él", añadió.



De su rival, el croata Filip Hrgovic, que llega invicto en ocho combates, el nacido en Ciudad Juárez sabe de su potencia y de su fuerza en la pegada, pero se considera capaz de propinarle su primera derrota.