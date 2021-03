Tiene 76 años de edad Abuelita fue albañil, sobrevivió al Covid y ahora vecinos le brindan su apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- Eugenia Escarraman Ignacio sacó adelante a sus cinco hijos, trabajó de ayudante de albañil, fue empleada de fábricas y casas, a sus 76 años es sobreviviente del Covid y sale adelante gracias a la ayuda de sus vecinos.



“Cuando podía trabajar estaba bien, yo podía enjarrar , llevaba carretillas pero ahora estoy mayor y los vecinos son los que me ayudan, ellos me traen comida, me regalan para hacer algo y me han ayudado con la casa”, expresa doña Eugenia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En la colonia la conocen como “La Abuelita” pues se ganó el corazón de los vecinos por su amabilidad y su sonrisa, los colonos de Las Peredas le dan de comer y la ayudan a pagar los gastos.

Sólo un hijo la visita, pero tiene a su esposa e hijo enfermos y atraviesa por una situación económica difícil.

“Recuerdo que un 10 de mayo estaba sola, tirada en un tabla porque me sentía mal”, recuerda, “y llegaron los vecinos y me dieron comida, me felicitaron”.

“A veces que no tengo nada y la gente me da dinero, Dios me ayuda a través de ellos, yo mientras haya los frijoles y la sopa soy feliz”, añade.

“La Abuelita” disfruta de hacer tortillas de maíz en un comal, pero no siempre tiene para comprar. Por las tardes se pone a coser a mano, ya que no cuenta con televisión o radio y ese es su pasatiempo.

Si desea apoyarla puede acudir a Planeta Tierra número 15, en la colonia Las Peredas, o marcar al celular de su hijo David al 66-21-65-27-94.