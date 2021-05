Tiburón ballena nada cerca de turistas en Kino

Un tiburón ballena sorprendió a turistas y lancheros de Bahía de Kino, pues el pasado 9 de mayo el animal se acercó a escasos metros de turistas que paseaban en una banana.

Rosendo Delgado Díaz, mejor conocido como “Chendo” y que desde hace algunos años presta el servicio de paseos en banana, compartió en su cuenta de Facebook un video donde se aprecia el encuentro que tuvieron con este majestuoso animal.

Llevaba a cuatro personas en la banana, le dimos a la banana y en cuanto salimos vimos la sombra y dije ‘es un tiburón ballena’, estaba grande, no son peligrosos, pero la gente sí se asustó”, platicó.

En el video se observa que el tiburón ballena nada a unos cuantos metros de la lancha y los turistas que están arriba de la banana, se quedaron estáticos ante la presencia de este animal.

Él se acercó un poco para poder captarlo con su teléfono, pero también para invitarlo a alejarse, pues se encontraba cerca de la orilla y había asustado a quienes se encontraban bañándose.

“Sálganse, sálganse”, se escucha al fondo en el video, donde algunas personas que se bañaban salieron de inmediato del mar, pues sólo habían visto una aleta sin imaginarse que se trataba de un tiburón ballena.

RESPETAR SU ESPACIO

Rosendo sabe que estos animales no son peligrosos, pero es importante que respeten su espacio, no los toquen y no acerquen mucho las lanchas para evitar lastimarlos.

“Los prestadores de servicio hemos tenido cursos con la Conanp donde nos explican esas cosas, que hay que respetarlos, son muy bonitos y todo, pero hay que darle su espacio”, dijo.

No es la primera vez que tiene un encuentro con una especie de este tamaño.

En sus recorridos por el mar, pues además es pescador y de familia de buzos, le ha tocado ver otros tiburones, ballenas y en una ocasión tuvo la oportunidad de ver un pez luna de gran tamaño cerca de la Isla San Pedro Mártir y cerca de Baja California.