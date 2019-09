Tianguistas piden que haya beneficios

HERMOSILLO, Sonora.- Leonor Martínez, de 50 años de edad, vende ropa usada en el tianguis de la Nuevo Hermosillo desde hace cuatro años y con el dinero que obtiene ayuda a sustentar gastos que la pensión de mil 200 pesos de su esposo no puede.



Es en el Parque de las Lomas y Paloma Pitahayera donde aparta lugar cerca de las 05:00 horas cada fin de semana y paga una cooperación de 10 pesos para mantener limpio; no recuerda que un Ayuntamiento les haya cobrado.



"Mis hijos ya están grandes, a los nietos son a los que les doy la mano a veces, más se la llevan conmigo que con su mamá ve, son por quienes más preocupo yo ahorita", dijo.



Ella es una de las 3 mil personas a las que el Ayuntamiento de Hermosillo hace el llamado para que tramiten su permiso de venta.



En el mismo sitio se encuentra Andrea Lozada que vende en el tianguis ropa, zapatos y bolsas usadas; es madre soltera y está a cargo de sus dos hijos de 10 y 5 años de edad. Entre semana instala su negocio frente a su casa en la colonia Las Minitas.

"Los fines de semana están conmigo, y aquí me ayudo bastante, de aquí sale para todo gracias a Dios, para los gastos de la casa, los gastos de mis hijos, todo", explicó.Para Carlos Gallegos el cobro del permiso que hará el Ayuntamiento no es una buena noticia."Me va a cobrar el vecino, me va a cobrar el gobierno ¿y yo?, o sea más fregado, le ganó 1 peso, dos pesos a las cosas, pues", expresó, "no estamos de acuerdo que nos cobren si no nos van a dar algo a cambio, organización, vigilancia.Joaquín Rubio consideró que si va a haber un cobro, también debe de haber beneficios para ellos."Está bien que cobren una cuota pero que tenga beneficios también uno, por ejemplo en los fines de semana, los domingos que se pone muy pesado que tapen la calle para que no entren tanto carro, camiones, ni nada por la gente, ya ha habido accidentes".Lo mismo opinó Irene Leyva, porque para ella la seguridad sería un beneficio."¿Qué podemos hacer? si ellos te van a cobrar pues nos van a cobrar", indicó, "ni modo que le digamos considéranos, pero que nos ponga más seguridad y más en las madrugadas, hay que ver, cuánto nos van a cobrar".Y si va a haber un cobro Isabel Hernández sólo pide que sea una cuota justa."Que cobren, siempre y cuando le den una garantía de algo", señaló,"que sea una cuota justa y con garantía que digan de perdida, ahí está mi puesto y me lo van a respetar y que estén limpios".Ellatiene cerca de 10 años en el tianguis de la colonia Los Olivos, y recordó que cuando comenzó a instalarse fue porque le detectaron cáncer en el seno izquierdo y necesitaba dinero para el tratamiento.Una cicatriz en su pecho es el recordatorio de esos seis años de tratamiento. Ella continúa con sus revisiones médicas cada seis meses y confía en que la enfermedad no va a regresar.

DUEÑOS DE CASAS COBRAN



Carlos Gallegos, un comerciante que tiene una hernia cervical, él comentó ser de los fundadores del Tianguis Los Olivos. Llegó a este lugar hace 10 años y no por eso el arrendatario le va a rebajar la renta; paga 130 pesos por instalarse.



"Son los dueños de las casas los que te cobran la renta, y es una estructura la que pongo y en todas partes te cobran eso, entonces ¿qué es lo que va hacer el Gobierno con los vecinos que están cobrando?", cuestionó.



Los comerciantes señalaron que si el Ayuntamiento cobra, que también se haga cargo de la limpieza, la seguridad en la madrugada, la organización de los espacios y que cierren calles para hacerlo un tianguis más formal.