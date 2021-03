Tianguis del Palo Verde da la batalla a los “malls”

HERMOSILLO.- Lejos quedaron los días de bullicio en que había que surtir mercancía hasta dos veces, al igual que los pasillos por los que apenas se podía caminar, de tan abarrotados de clientes; también los aromas de los caldos y de la carne asada han desaparecido, pues la tradición de visitar el Tianguis del Palo Verde se ha ido perdiendo ante la llegada de centros comerciales, las compras en línea y la pandemia.

Eva Vázquez Hernández,

quien lleva 37 años en el Tianguis del Palo Verde,

es de las locatarias con mayor antigüedad.

Foto: Anahí Velásquez

Doña Eva Vázquez Hernández, quien es una de las locatarias más antiguas -lleva instalándose 37 años- recuerda que el tianguis era para “dominguear”: Acudían familias completas no sólo a comprar sino a comer, tomar un raspado y “dar la vuelta”.

Desde el viernes llegaban los visitantes de la ciudad y de los pueblos, ya que el Tianguis del Palo Verde era punto obligado para quienes viajaban a la capital sonorense a hacer compras, añadió.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

• El área de la comida, la cual era sumamente popular, cerró; actualmente en su lugar hay una frutería

LLEGA EL “SWAP MEET”

De acuerdo con el cronista de la ciudad, a inicios de los 80 se instaló este tianguis en un predio por la carretera a la Costa, y fue Austriberto Aguilar quien implementó el “swap meet”, la venta de cosas usadas de Estados Unidos, adaptándolo y poniéndole el nombre de “tianguis”, así como llamaban los aztecas al mercado donde intercambiaban productos.

“En aquel tiempo no había Tratado de Libre Comercio: Traían cosas americanas de contrabando o pagando impuestos caros de importación; él (Aguilar) compró el predio y se le ocurrió hacer este modelo de venta rentando los locales y fue una novedad en Hermosillo, porque los que no habíamos viajado a Estados Unidos a conocer esa forma de ventas, no conocíamos ese sistema y fue el primer tianguis de la ciudad”, explicó Ignacio Lagarda Lagarda.

Vendían cosas usadas y nuevas americanas, tenis, ropa, herramientas... y después se incorporó la venta de comida, refrescos y raspados.

“No se podía caminar, era un problema encontrar estacionamiento; vendíamos mucho: Teníamos que volver a surtir mercancía para atender a la gente. Éramos como 500 tianguistas... ahora sólo quedamos como 100. Y el lugar ya no cuenta con área de comida”, externó doña Eva.

Eva Amaya atiende un puesto desde hace 20 años.

MUCHOS YA NO VOLVIERON

Decenas de puestos han cerrado sus puertas y la estocada final fue la pandemia, pues estuvieron alrededor de cinco meses sin abrir y muchos no pudieron continuar, según comentó Eva Amaya, otra locataria, con más de 20 años en el lugar.

Al respecto, Lagarda Lagarda comentó que no hay que olvidar que los tianguis son mercados tradicionales y que, aunque existan malls y centros comerciales, se trata de un modelo para el sector popular y rural que no va a desaparecer.

Los comerciantes procuran

siempre tener ofertas para sus clientes

“La gente que viene es de años, ha creado una amistad con nosotros; tratamos de ofrecerle un buen precio, de darle los mejores descuentos. Añoramos los tiempos de antes, pero sabemos que es diferente... hay malls, tiendas departamentales, pero tenemos que seguir adelante y aquí seguimos. De aquí comemos”, expresó Vázquez Hernández