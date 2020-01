Tetracampeón en el nacional

La Ola Roja conquistó la medalla de oro, y con ello el tetracampeonato de la Sub 14, además de lograr la presea plateada en la Sub 17, dentro del Campeonato Nacional de Softbol de ambas categorías varoniles que tuvo lugar en Tampico, Tamaulipas.



En la categoría Sub 14 Sonora alzó el cetro por cuarto año consecutivo, siguiendo con la hegemonía ya que han ganado cada una de las ediciones nacionales efectuadas por parte de la Federación Mexicana de Softbol.



Para alzarse con el título los sonorenses derrotaron por paliza de 14-2 a los anfitriones tamaulipecos en donde destacó la labor del pitcher abridor y ganador, Carlos Parra, quien fue apoyado

fuertemente por una poderosa ofensiva que encabezó Erick Urías al irse de 3-3 con un jonrón, cinco remolques y tercia de anotadas.



El seleccionado de la Sub 17 no pudo completar el doblete nacional en la “pelota blanda” para la Ola Roja tras perder en la disputa por la medalla doradas ante Baja California por pizarra de 10-0, decretándose un nocaut en favor de los peninsulares. Fue el segundo subcampeonato consecutivo de Sonora en esa categoría.



La escuadra campeona estuvo a cargo de Raúl Romero la cual contó entre sus filas con un total de 15 softbolistas provenientes de los municipios de Caborca, Empalme y Hermosillo; Carlos Parra manejó a los Sub 17.