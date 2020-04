Tesorería mantiene módulos abiertos

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque la contingencia sanitaria por Covid-19 ha causado el cierre de algunos locales, Tesorería Municipal permanece con sus puertas abiertas en cinco módulos y tiene disponible el pago en línea.



El titular de la dependencia, Daniel Sánchez González, indicó que continuarán abiertos los módulos, pero también se invita a las personas a que utilicen la plataforma en línea.



“Está abierto el módulo de la calle Veracruz de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, y el módulo en Palacio Municipal en el mismo horario”, comentó.



Al igual, prosiguió, permanecerán abiertos el módulo Panteones, en bulevar Antonio Quiroga y barandilla Cortijo, Centro y Nuevo Hermosillo.



“Las personas pueden consultar sus claves catastrales en la página de Internet o también acudiendo a los módulos, pero si no quieren ir pueden llamar a Atención Ciudadana al 072 y

los canalizan”, dijo.



Sánchez González recordó que en la modalidad en línea pueden realizar el pago del recibo del agua y del prediales, así como multas.



Al solicitar la Carta de no Adeudo de forma digital no genera costo alguno a los ciudadanos.

“Comparado con el año pasado, la actividad en módulos ha bajado, ya que el 75% de los ingresos son en módulo, mientras que el año pasado fueron del 86%, pero en Internet ha subido hasta llegar a un 25%”, aseveró.



El funcionario exhortó a la población utilizar las medidas de pago en línea, pero si es necesario acudir a las instalaciones se cuenta con la aplicación de protocolos de sanidad.