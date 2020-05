“Tengo más miedo al hambre que al coronavirus”: Maribel

HERMOSILLO, Sonoa.- “Le tengo más miedo al hambre que al coronavirus”, expresó con risa burlona Maribel Morales, una joven madre mixteca de 22 años, originaria de Oaxaca México, quien llegó a Sonora hace seis meses junto con sus hijos y esposo para buscar suerte y mejores ingresos, sin imaginarse que una pandemia truncaría sus aspiraciones.



“Ángela Guadalupe tiene 3 años y Juan Carlos tiene 1 y medio”, dijo mientras señalaba a sus pequeños, quienes sentados en el suelo jugaban con la tierra sin preocupaciones, y de vez en cuando, el menor tomaba el pecho de su mamá para alimentarse de leche materna.



“Ellos ocupan comer entonces mi esposo y yo tenemos que salir a trabajar. Además no podemos quedarnos en la casa donde estamos, nos prestan ahí, por eso tampoco hacemos ‘eso’ de la cuarentena”.



A diario, Maribel sale con su esposo y sus 2 hijos a recorrer las calles del Centro de Hermosillo con un carrito de paletas, en la espera de que alguien compre y les ayude a salir adelante.



“La gente no compra, no se vende nada. Se batalla porque los niños ocupan comida y si no se vende, no nos pagan y no hay qué comer, no hay nada”, expresó afligida.



Además resulta complicado para ella andar con los niños en el calor, porque son pequeños y sólo quieren acostarse y descansar, pero su mamá debe llevarlos porque no puede dejarlos.



Para ella el regalo que ansiaba por el Día de las Madres era despensa para su familia, porque recibieron ropa de unos parientes y lo que más necesitan es comida.



Maribel llegó hace seis meses a Hermosillo en busca de un mejor futuro para su familia.



¿PUEDE APOYARLOS?



Teléfono:

66 23 87 82 42

Si gusta llevarle alimento, puede acudir a:

Sufragio Efectivo y Garmendia s/n, arriba de la Peletería Alteña.