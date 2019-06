Tener un arma en casa es un asunto de mucho cuidado

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque cualquiera puede comprar de manera legal armas de fuego para uso personal, no es cualquier arma la que usted puede tener en casa y al hacerlo debe tener en cuenta que es una responsabilidad, pues estos artefactos fueron creados para destruir.



Y aunque la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, emite la facultad de poseer un arma de fuego en los hogares como medida de protección personal, no permite portarla, según explicó el abogado Luis Fernando de la Ree.



"Las armas que la Constitución te permite tener en los hogares son armas que no aparecen como reglamentarias dentro de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y tienen que estar registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como posesionarlo, porque como portador es otra cosa.



"Para tener un arma en casa necesita llevarla a registrar a la zona militar que le corresponda y la va a tener registrada a su nombre, pero portarla no. No la puede subir al carro, llevarla a la plaza, nada de eso, son dos trámites diferentes (Artículo 15)", dijo.



DE CUIDADO



Tener un arma de fuego en el hogar es muy sencillo, pero es una gran responsabilidad, pues no se usa solamente porque alguien ingrese a su hogar se va a accionar.



Francisco Soto, instructor certificado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Armamento y Tiro del Estado, explicó que una persona tiene todo el derecho, por Ley, de tener un arma en su casa, siempre y cuando sepa usarla, pues está hecha para destruir y dañar.



El experto recalcó que cuando alguien tiene un arma de fuego en su casa, al ser irrumpida por un desconocido, para poder usarla tuvo que haber sido agredido o puesto en una situación de suma gravedad y peligro, pues se tiene que justificar el haber herido al intruso.



"En cuestión de defensa siempre tiene que justificar el uso del arma de fuego, tiene que comprobar que hubo una agresión, la cual era letal, y cuento es letal tiene derecho a usar la fuerza letal para defenderse", señaló.



LA FAMILIA



Soto dijo que en muchos casos los accidentes con armas de fuego en el hogar son porque no se cuenta con la precaución debida, por lo que la familia tiene que saber que hay una pistola en la casa, en dónde está y exponerles para qué se tiene que utilizar.



"Hay que explicarles a los hijos hablarles y educarlos acerca del arma de fuego, porque si tiene un arma en casa es porque es responsable de su manejo, pues los accidentes muchas veces tienen que ver por descuidos porque no conocen las reglas de seguridad, porque no saben la peligrosidad de un arma de fuego, pues genera fuerza letal.



"Si tengo un arma de fuego en casa hablarle de eso a sus hijos y decirles a ellos dónde está, hay cajas de seguridad donde se tienen con candados, pero aún así que los niños sepan que está ahí, que no tengan el morbo de ir a buscarla, porque es cuando pasan los accidentes", expresó.



EL PROCESO



El proceso para comprar un arma de fuego es fácil, pues solamente se requiere la cartilla liberada, el acta de nacimiento y no se requiere un perfil sicológico o un antidoping, mientras que para contar con el permiso es una documentación más específica.



Según Francisco Soto, existe una tienda en la Ciudad de México donde se compran las armas, y una de las más comunes que tienen en el hogar, la 380 puede llegar a costar entre 12 y 14 mil pesos."Tiene que tener el ciudadano la cartilla liberada para portar el arma en el hogar, carta de no antecedentes penales, ser mayor de edad y el arma debe de ser dentro de los calibres aprobados", afirmó.Una de las mejores opciones,dijo, es que tomen cursos para poder manejarlas, , aunque también necesita estar inscrito en un club de caza y tiro, donde le brindarán las herramientas necesarias para un uso adecuado.



PROTEGER VIDAY PATRIMONIO



El abogado De la Ree destacó que el fin de poseer legalmente un arma de fuego en los hogares es paraproteger la vida y el patrimonio, pero el accionarla, aun cuando sea en legítima defensa, setendría que comprobar que fue así.



"Vamos a suponer que una persona escucha ruidos en su casa durante la madrugada y sale con su arma registrada.



"Entonces ve que la persona que anda dentro de su propiedad lo va a golpear, se le vino encima o lo va a herir con otra arma y el morador acciona primero y con ello el presunto delincuente fallece dentro de su terreno; ahí está probada la legítima de defensa", indicó.



En este caso no tendría que haber ninguna pena ni reparación del daño, explicó.