Tener a mascotas a merced del calor es también una forma de maltrato: COAT

HERMOSILLO.- El exponer animales a condiciones de calor extremo, sin agua, una sombra o un lugar fresco para resguardarse de las altas temperaturas, es una forma de maltrato y debe denunciarse, afirmó Mike Fonseca, miembro y vocero de la asociación protectora de animales, COAT.

“Definitivamente en estas fechas de calor extremo, donde los humanos vivimos las inclemencias del calor, el Sol, la humedad y la lluvia, es determinante que pongamos atención a nuestras mascotas en casa, tanto perros, como gatos”, expuso.

La recomendación principal es siempre tenerlos en un lugar donde ellos puedan resguardarse del calor”, puntualizó, “que estén a la sombra o en un lugar fresco, si bien no dentro de casa, si esto no es posible, que no estén amarrados, sin agua o directo en el Sol”.