Tendrán policías testamento gratis

HERMOSILLO, Sonora.- Por primera vez desde que inició el programa "Septiembre, Mes del Testamento", elementos activos de las fuerzas armadas, socorristas, bomberos, protección civil y policías municipales, estatales y federales podrán obtener su testamento en forma gratuita.



El plan nace para dar certeza y seguridad jurídica a la población más vulnerable y que menos asesorías recibe, además, que dentro del programa de este año se conservarán los costos del año pasado.



Los testamentos más comunes son el ológrafo, donde el testador lleva en un texto con todos sus datos generales y de los herederos, los detalles de su reparto en puño y letra.



También está el testamento público abierto o público cerrado, que son ante notario público y se envía una copia a la dirección general de notarías, otra copia se queda el testador y con sobre sellado, el notario.



En el caso de los trámites a través del Icreson, sólo se aceptan testamentos ológrafos, es decir escritos de puño y letra del testador y estos se realizan de manera gratuita, previa cita.



En este el testador debe hacer dos juegos del testamento con la misma información, escrito a puño y letra con pluma y en hojas blancas, presentar su credencial de elector y CURP, así como dos testigos que no sean familiares, con identificación oficial, original y copia.



Los trámites ante notario público requieren los datos del testador (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, estado civil y régimen matrimonial, ocupación y domicilio completo), identificación oficial, nombres de los padres del testador y nombres de los herederos.

Ayudan a don "Octavio"



El señor "Octavio" tiene unos terrenos en la colonia Palo Verde que desea que cuando él no esté, sean propiedad de la persona que desde hace varios años cuida de él.



Aunque tiene hijos, su voluntad no es dejarles alguna herencia a ellos, pues ya han formado su patrimonio, por el contrario, busca devolverle un poco a "Matilde", quien desde hace varios años cuida de él, pues los años pesan y en ocasiones no pude valerse por sí mismo.



Don Octavio conoció el mes del testamento cuando personal del Icreson acudió a su colonia y decidió poner una cita para hacer el trámite.



De su puño y letra escribió su voluntad, llegó a las oficinas acompañado de dos vecinas que fungieron como testigos y en menos de una hora, el documento quedó listo.