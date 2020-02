¡Tempranito! Don Francisco, de 88 años, sale todos los días a trabajar

HERMOSILLO, Sonora.- Desde temprano, con sus herramientas en mano, y a paso firme don Francisco Millanes Vidal, de 88 años, sale decidido a encontrar un trabajo de plomería, pues no le gusta estar sin hacer nada.

Si se mantiene vigoroso es porque, dijo, tiene una buena alimentación: "Me gustan mucho las sopas y los frijolones de la olla con mucha cebolla y ajo, la tortilla de harina la comía antes más".

Don Francisco puede agacharse y doblar las rodillas sin ningún dolor para realizar los trabajos de plomería a domicilio, lo único que no le gusta hacer es conducir un vehículo porque tiene cataratas.

No puedo manejar, digo, sí puedo, pero es un arriesgue ahorita, hay mucho carro, mucho individuo en la calle, me agarra uno me meto en un lío, vale más en camión", señaló mientras se acomodaba los anteojos.