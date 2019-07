Temen vecinos por indigentes que son agresivos

HERMOSILLO, Sonora.- Bajo un canal ubicado en Progreso y Reyes habitan indigentes que se portan agresivos con los comerciantes que hay alrededor, además de que el lugar se encuentra lleno de maleza, denunciaron vecinos.



Migdalia Arredondo, comerciante, comentó que hace cerca de dos años que el canal no es limpiado y ya se hizo un nido de animales ponzoñosos y a pesar de ello los indigentes continúan ahí.



Contó que en años anteriores las personas sin hogar le robaban trastes y le rompían la tubería del agua para beber porque a un costado del canal su familia tiene una taquería.



Fue cuando decidieron colocarles una salida de agua en el arroyo para que no le siguieran destruyendo la tubería, acción que les funcionó pero el robo de utensilios de cocina continúa y en ocasiones se comportan muy groseros, dijo.



"Se roban muchas cosas de aquí, se la pasan molestando a los clientes, hacen zafarranchos en el bulevar con los carros, con los negocios del frente, o sea, no somos los únicos afectados", manifestó.



Cuando piden dinero a los comensales, indicó, hay quienes se niegan, a lo que las personas en situación de calle responden de manera agresiva, cuando el lugar es un sitio con ambiente muy familiar.



Clara Cruz, otra comerciante, detalló que han llegado a contar hasta diez indigentes juntos bajo del puente, situación que se agudizó a partir de diciembre pasado.



Expresó que varía el número de personas en situación de calle y que al hacer el reporte a la Policía Municipal los retiran y los sueltan, pero después vuelven al mismo punto.