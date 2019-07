Temen "desaparezca" calle con las lluvias

HERMOSILLO, Sonora.- Por la temporada de lluvias residentes de la colonia Eusebio Kino temen que su calle "desaparezca" por las corrientes de agua y piden al Ayuntamiento la pavimentación de la misma.



Se trata de la calle Leandro P. Gaxiola, a la altura de la calle Bacanora, donde desde hace varios años los vecinos batallan por el mal estado en el que se encuentra.



"Ahorita está bonita la calle y hasta los carros pueden pasar por aquí, pero ahora que llueva, quiero que te des la vuelta por aquí para que vea la gente que no exageramos. Por aquí pasa un río muy hondo y prácticamente se lleva la calle.



"Esto no es calle, es escombro molido porque los del Municipio no nos quieren pavimentar. Tenemos muchos años luchando por vivir como la gente decente y no nos pelan", expresó Yolanda Bencomo Hernández.



La habitante en la colonia desde hace más de 20 años, destacó que desde el año pasado, personal del Ayuntamiento los apoyaron a restablecer la calle, ya que duró más de dos años sin poder ser transitada, además de las fugas de drenaje que se registraban a diario en el sector.



POR LA BASURA



Andrés Flores, otro de los denunciantes, destacó que los ciudadanos tienen responsabilidad en cuanto a denunciar y mantener limpia su colonia, para que así despierte el interés en las autoridades.



"Es que la misma gente de aquí tiene la culpa, porque empiezan a echar basura, a tirar cosas, hasta sillones viejos había el otro día; llantas, todo tipo de cosas que al rato se acumula y por eso tampoco nos hacen caso.



"Yo pienso que todos debemos de poner de nuestra parte", dijo, "y que exijamos a la presidenta para que nos escuche y nos de una solución, porque aquí se pone muy feo con el agua y hay mucho polvo para los niños, porque yo tengo una niña chiquita y respira todo eso".