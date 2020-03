Temen cierre del 85% de negocios en el Centro

En caso de que se acaten las instrucciones anunciadas por la Gobernadora, serían cerrados alrededor del 85% de 600 establecimientos en el primer cuadro de la ciudad, señaló Rubén López Peralta.

El líder de la Unión de Comerciantes indicó entre un 8 y un 10% de los comercios del centro que pertenecen a la Unión de Comerciantes considera cerrar sus puertas de forma permanente ante la contingencia.

Hay algunos que dicen que van a cerrar permanentemente, sería un cierre total. Alrededor de un 10% haría un cierre total, son comercios que ellos van a cerrar, a menos de que los apoyos que el Gobierno nos dé sean lo suficientes para inyectar capital para reactivar”, añadió.

APOYOS

Se estima que los apoyos sean entre 20 a 80 mil pesos, los cuales no son suficientes, destacó, es por eso que es necesario verificar y replantear qué giros deben de cerrar para que no se tengan dudas y se evite la confusión entre los dueños de los micro y pequeños negocios.

“Hay giros como la venta de ropa que han sido afectados porque han tenido cero ventas, y hay giros como la reparación de celulares, accesorios de celulares, papelerías, entre otros, que mal que bien les bajó la venta pero siguen vendiendo”, comentó.

Esto representaría una inconformidad sobre todo en el tema de arrendatarios y de mercancía, ya que no podrá ser solventado, pues algunos no sólo dejan de vender sino que no hacen el pago de las mercancías.

RENTAS CARAS

López Peralta agregó que las rentas de los locales son caras, ya que algunas van de 25 a 85 mil pesos al mes, el primer cuadro es una de las cuestiones que tiene en contra.

“Después de eso habrá muchos locales disponibles y habrá quizás rentas más baratas porque habrá más oferta que demanda y ya la van a pensar muchos inversionistas o emprendedores a aventarse y aperturar comercios en general”, dijo.

Aunque muchos comerciantes están mandando a los empleados con el salario mínimo, puntualizó que continuarán con esta iniciativa ya que en algunos comercios se les ha invertido con cursos y capacitaciones.