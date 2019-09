Temen aparición de Dengue en la Norberto Ortega; tienen "invasión de mosquitos"

HERMOSILLO, Sonora.- Una invasión de mosquitos es lo que dejaron las lluvias, aseguraron los habitantes de la colonia Norberto Ortega, y piden a las autoridades que fumiguen antes de que surja un brote de dengue que no se pueda controlar.



Destacaron que los más afectados son los que viven a los alrededores de los canales y del parque La Esperanza, en donde anteriormente se encontraba "El Hoyo de Bonilla", un basurero clandestino y una laguna de aguas residuales.



"Pues no ha cambiado en nada, sigue el cochinero de basura y el agua estancada, por eso estamos como estamos, porque nunca hacen bien las cosas. Ahora nos están comiendo los zancudos por tanta humedad que hay", expresó Rosalía Moreno.



La residente en la colonia desde hace más de 30 años, dijo que la colonia completa está infestada de moscos, pero las familias que viven a lo largo del canal que está por la calle Rodolfo Ibarra Seldner son quienes las llevan de perder.



"Yo no vivo por aquí, pero una hermana sí y es un infierno en que están viviendo, porque todas estas ramas y el agua cochina que está acumulada hace que salgan animales y no nada más moscos, sino sapos, arañas, de todo sale en esta temporada", agregó.



AFECTA A NIÑOS



María del Carmen Ramírez, otra de las reportantes, comentó que el agua acumulada de las lluvias afecta también a los alumnos de la Escuela Primaria Víctor Manuel Gámez Blanco, la cual está ubicada a unos cuantos metros del lugar.



"Cuando vengo por la niña a la escuela ya ni podemos estar por tanto zancudo y mi hija me dice que también hay mucho mosco cuando salen al recreo, aunque los niños no le toman importancia porque lo que quieren es jugar, pero nosotros sí, porque somos los que batallamos si se enferman", externó.



Otra de las madres de familia de la colonia indicó que una de las soluciones sería fumigar las calles, como en años anteriores, para evitar que el mosco del dengue se desarrolle y que luego no puedan controlarlo.



"Tanto que nos dicen que limpiemos las casas", indicó, "pero ellos deberían de predicar con el ejemplo y mandarnos unas máquinas, de perdida para que se lleven las ramas esas, porque es mucha humedad la que hay y nos están comiendo (los moscos)".