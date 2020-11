Teje para ayudar a su familia

HERMOSILLO.- Para apoyar a su familia y en su tratamiento de sinusitis, Luis Alejandro Domínguez Urbalejo comenzó con la producción y venta de bufandas y gorros.

Con ayuda de su madre, Sugey Domínguez Urbalejo, Luis Alejandro elabora con una tablita bufandas y gorros para vender y así poder ayudar en los gastos familiares.

Luis Alejandro comenzó el invierno pasado a elaborar estos tejidos y gracias a una publicación realizada por EL IMPARCIAL, hizo envíos a otros estados e incluso a Estados Unidos.

La señora Sugey comentó que Luis Alejandro tiene un problema de sinusitis que le ha ocasionado una pérdida del 50% de la audición, además de requerir diversos estudios, medicamentos y cambio de lentes.

Tiene tiempo con sinusitis y le está afectando a los oídos, le han mandado a hacer estudios con un especialista y tenemos que pagar consultas y el tratamiento, por eso empezamos otra vez con las bufandas”, dijo Sugey.

Además Luis Alejandro, de 12 años de edad, tiene el tabique desviado y requerirá de una operación cuando tenga 16 años, pero por lo pronto esperan continuar con su tratamiento de la sinusitis.

Abandona la escuela

Debido a la falta de recursos económicos y tecnológicos, Luis Alejandro tuvo que abandonar sus estudios de primer grado de secundaria.

“Yo tengo un celular, pero no funciona bien, nomás mandaban los trabajos los maestros y no los podía descargar, tenía clases en línea a diario y no se podía conectar, tuvimos que darlo de baja”, mencionó su mamá.

Pero Luis desea seguir estudiando, por lo que además pide el apoyo para conseguir un teléfono o una tableta para poder llevar sus clases en línea que desde hace tres semanas tuvo que abandonar.

“Empezamos a vender las bufandas, ya he hecho como 15, ahorita no tenemos mucho estambre”, expresó Luis Alejandro, “ojalá nos pudieran ayudar con eso y nos pidieran bufandas”.



PARA PEDIDOS

Es el teléfono de la mamá de Luis Alejandro, Sugey.

66-24-09-93-90