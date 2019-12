Tecnología lúdica: ¿Cuál es el futuro de los eSports?

Los deportes electrónicos o eSports comenzaron a obtener popularidad masiva durante los últimos años. Las razones de esta popularidad son varias, pero en lo que todos coinciden es en que ofrecen diversión, y en la actualidad también involucran mucho dinero para los patrocinadores, los jugadores y otras personas que están involucradas en la organización y el desarrollo de los nuevos deportes. Sin duda, el avance de internet y las herramientas tecnológicas han hecho que en la actualidad disfrutemos de otras formas de entretenimiento, en los que se incluyen desde un casino virtual hasta un videojuego o nuestras películas favoritas, entre otras muchas opciones. De esta forma, la popularidad de los eSports se ha expandido muy rápidamente.

Cómo comenzó todo

A pesar de que los comienzos de los eSports son recientes, solo algunas décadas, como sucede habitualmente hay varias versiones de cómo empezaron a realizarse las competencias de videojuegos en donde había diferentes equipos y algunos premios. Sin embargo, muchos coinciden que todo comenzó en 1972, cuando se organizó un evento llamado Intergalactic Spacewar Olimpics para competir con el juego Spacewar. Uno de los equipos invitados fue el de la Universidad de Stanford, y el primer premio era una suscripción anual a la famosa revista Rolling Stones. Hoy los premios son miles de dólares que pueden ganar los equipos o los jugadores en solitario.

¿Todo sucedió gracias a League of Legends?

Este año League of Legends (Riot Games) cumplió diez años, pero no parece notarse y sigue en muy buena forma gracias a sus creadores, sus fanáticos y las competencias de deportes electrónicos.

A través de estos años, se ha convertido en un referente del género de los videojuegos de competencia hasta llegar a ser un pilar importantísimo en los eSports. Este éxito también se ha convertido en cantidad de jugadores y en mucho dinero presente en los premios de las competencias más importantes de deportes electrónicos. Según su propio desarrollador, hay picos de actividad en los que puede haber hasta más de ocho millones de jugadores conectados jugando a League of Legends, seguido en popularidad por Counter Strike, otro videojuego que se ha ganado el nombre de deporte.

Es importante destacar que antes de los grandes eventos que se organizan en torno a las competencias que se generan gracias a League of Legends, existían otros torneos multitudinarios para competir entre varios equipos. Sin embargo, no todos esos videojuegos continuaron siendo competitivos (como es el caso de Heroes of Storm).

¿Un futuro incierto?

Los pesimistas de siempre le auguran a los eSports un futuro poco promisorio porque afirman que todavía le falta evolucionar bastante para poder perdurar en el tiempo. Por otro lado, los defensores de los deportes electrónicos afirman que tendrán la popularidad suficiente para que los inversores sigan interesados en ellos y que las empresas relacionadas con los torneos se adaptarán para seguir avanzando.

Solo queda esperar, y mientras tanto disfrutar de las novedades con las que los grandes desarrolladores nos sorprenderán el próximo año, además de entrenar si queremos convertirnos en gamers profesionales.