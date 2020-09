¿Te quedaste sin entrar a la ‘prepa’? Conalep ofrece 70 espacios

HERMOSILLO, Sonora.- Los jóvenes que por alguna razón no se han inscrito a la preparatoria aún tienen oportunidad de ingresar al Conalep Hermosillo I, donde se cuenta con 70 espacios disponibles para nuevo ingreso, informó la directora, Norma Angélica Baylon Cisneros.

Comentó que el registro es directo con la institución y no importa si el joven realizó o no el proceso de “Prepa Sonora” de la SEC; sólo hay que ponerse en contacto con el plantel para solicitar la inscripción.

Los cupos que están abiertos son para la opción de Procesamiento Industrial de Alimentos, precisó la directora.

Si el joven no hizo el registro porque en ese tiempo no se sentía seguro de continuar sus estudios o por otra razón, que no vea que ha perdido la oportunidad”, señaló, “al contrario, Conalep tiene esos espacios para que ellos puedan seguir”.