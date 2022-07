Tatuajes llegan también a los ojos

HERMOSILLO, Sonora.-Los tatuajes de ser dibujos en la piel ocultos por la ropa pasaron a ser una moda que llegó al rostro y a partes inimaginables como los ojos.

Alan Esparza, un experto en modificación corporal, explicó que sólo conoce a dos personas en Sonora que se han pintado los ojos, él es uno de ellos y en su caso se pigmentó el globo blanco de un color gris oscuro.

“Aquí en Hermosillo con un compañero que también practica la modificación corporal, igual que yo”, expuso, “es la esclera, la esclera es una telita que cubre del polvo todo esto (alrededor de los ojos), es muy superficial el tatuaje”.

No es con máquina sino con una aguja, con una jeringa, tomas un poquito de tinta, bien revuelta, bien acomodada y ya lo pones de arriba para que empiece a bajar por gravedad, nos tenemos que sentar para que se rellene todo el globo”, explicó.

¿Y DUELE?

Fotografía: Eleazar Escobar

Tatuarse los ojos no es doloroso, aseguró, el procedimiento dura alrededor de 20 minutos y no le afectó la vista.

“Los primeros dos días tuve un poquito de lagrimeo nada más, lo normal, y ya el tercero ya como si nada andaba muy normal”, señaló.

Alan tuvo interés por los tatuajes desde la infancia al ver personajes en televisión y tiene alrededor de 35 dibujos en su cuerpo, de los cuales tres están en el área del rostro.

Una de las tintas que se puso hace cerca de 1 año y medio en la frente derecha dice “Ojalá”, que es el nombre de su negocio dedicado a la modificación corporal y en el lado izquierdo tiene “2002”, que es el año en que nació su novia.

Te puede interesar: ¿Cuál es el lugar más doloroso del cuerpo para hacerse un tatuaje?

Tatuarse la cara, relató, fue un deseo que tenía desde hace tiempo, pero se sintió más seguro de hacerlo cuando comenzó a ver a otras personas que se habían puesto dibujos en sus rostros.

“Dije es normal, aparte me dedico a esto no es como que vaya a buscar trabajo donde sepa que no me van a dar (empleo) porque estoy tatuado o porque tengo tatuada la cara, no pensé en eso, me dedico nada más a esto”, indicó.

“Al contrario de repeler las cosas las atraen más porque la gente nos ve todos tatuados así y dice yo también me quiero tatuar, me quiero hacer los ojos, me quiero perforar”, añadió.

MODIFICACIÓN CORPORAL

Fotografía: Eleazar Escobar

En su brazo izquierdo tiene implantes térmicos que colocó al interior de la piel, esto da un aspecto de “canicas” que están al interior del cuerpo separadas por una pulgada.

Alan invitó a no juzgar a las personas por su aspecto, porque en su caso, mencionó, que a veces se le quedan viendo por sus adecuaciones en los ojos y cara, pero él sólo lo hace para sentirse cómodo.

PROMESA DE PIEL

Fotografía: Eleazar Escobar

Para el sicólogo Leonardo Aguirre las personas se realizan “una promesa de piel” y lo hacen por diferentes motivos, estos pueden ser por un momento impulsivo, moda, por recordar a alguien, por un ritual y por la cultura de pertenencia.

Recomendó no realizarse tatuajes por motivos de odio, sólo para molestar a alguien más sino que analicen el por qué se lo quieren hacer, que lo hagan con un profesional y en un establecimiento seguro.