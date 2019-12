Suspenden a negocios de juegos pirotécnicos

HERMOSILLO, Sonora.- Por no cumplir con los requerimientos de Protección Civil Municipal, 10 puntos de venta de juegos pirotécnicos no obtuvieron los permisos correspondientes por lo que fueron suspendidos, informó Gino Saracco Morales.

El titular de Inspección y Vigilancia señaló que dichos puestos no han cumplido con el total delos requisitos, por lo que no han podido entrar en operaciones en la fecha que se había estipulado,pues su venta iniciaba el 15 de diciembre.

"Hemos impedido que abran y que haya venta al público a los diez establecimientos, que son seis de Cohetera Sandoval y cuatro de El Cachanilla, ubicados en diferentes puntos de la ciudad", dijo.





"La Cohetera Sandoval y Cachanilla no han cumplido con los requerimientos que nos marca el artículo 31 del Bando de Policía y Buen Gobierno, donde se debe cumplir con el uso de suelo, el permiso de Sedena y las recomendaciones de Protección Civil", agregó.

Dos de los 10 puestos no podrán abrir, destacó, ya que violan el reglamento al estar a menos de 100 metros de edificios, casas o algún otro punto donde haya personas.

"En lo que es el corredor B no van a abrir porque están muy cerca de las colonias, estamos analizando que abran los corredores Cy D;C es la periferia y D es la zona rural", comentó.



No se han aplicado sanciones, expuso, pero si para mañana por la tarde no cumplen serán multados y mientras no cumplan con los requisitos no podrán empezar con la venta al público.