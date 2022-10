Sus tortillas son ¡de las mejores!

HERMOSILLO, Sonora.- Las mejores tortillas de Villas del Real son las que prepara la señora Sara Ibarra García, cuya determinación, fe y amor por su familia le siguen dando fuerza pese a los abates de la vida.

La mujer de 48 años comenzó a hacer tortillas en 2002 y desde entonces ha atendido su negocio de venta de tortillas de manera intermitente, dependiendo de la demanda.

Cuando cierro la gente me pregunta cuándo volveré a hacer tortillas, pero yo no tengo una fecha fija”, explicó, “vendo 15 kilos diarios pero he llegado a vender hasta 45 kilos diarios”.